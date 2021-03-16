Россиян могут начать сажать на три года за пьяную езду

Наказание за неоднократное вождение в нетрезвом виде могут ужесточить до трех лет лишения свободы. Такие поправки к УК одобрила правительственная комиссия. В МВД объясняют необходимость ужесточения законодательства тем, что нарушители продолжают пить и водить авто даже после судимости за это же правонарушение.

Власти РФ намерены увеличить максимальный срок лишения свободы за систематическое вождение автомобиля в пьяном виде. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Поправки к Уголовному кодексу одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности.

Текст поправок был разработан МВД по поручению вице-премьера Юрия Борисова . В ведомстве объяснили изменения недостаточной эффективностью существующего наказания — осужденные за пьяное вождение граждане все равно продолжают ездить в нетрезвом виде.

В министерстве намерены скорректировать статью 264.1 УК, устанавливающую наказание для автомобилистов, которых ранее уже наказывали за пьяное вождение по административной статье. Уголовная ответственность наступает, если гражданина РФ поймают снова пьяным за рулем.

«Для тех, кто ранее был судим по статье 264.1 УК, МВД предлагает еще более жесткие санкции. Речь идет о штрафе до 500 тысяч рублей, исправительных работах на срок до двух лет, принудительных работах на срок до трех лет, лишении свободы на срок до трех лет», — пояснили в газете.

В прошлом году 20% из всех осужденных по этой статье были наказаны не в первый раз.

Пьяное вождение — одна из главных причин гибели людей на дорогах. Правительство принимает меры по борьбе с этой проблемой. В июне 2019 года вступил в силу закон, ужесточающий наказание для виновников «пьяных» дорожно-транспортных происшествий.

Нетрезвый водитель может потерять права на срок до семи лет, если совершенная по его вине авария причинила тяжкий вред здоровью пострадавшего. Кроме того, наказание предусматривает принудительные работы на срок до пяти лет, а занимать определенные должности нетрезвый водитель не сможет до трех лет. Ранее за совершение такого ДТП грозило наказание в виде лишения свободы сроком до четырех лет.

Если в «пьяном» ДТП погиб человек, то виновника могут приговорить к лишению свободы сроком до 12 лет. В случае, если действия нетрезвого автомобилиста повлекли за собой гибель нескольких (двух и более) людей, то его могут посадить в тюрьму на 15 лет.

Закон также ужесточает наказание за совершение в пьяном виде аналогичных преступлений на железнодорожном, воздушном, морском и внутреннем водном транспорте и в метрополитене.

Высочайший уровень смертности на российских автодорогах тревожит и Кремль : президент РФ Владимир Путин заявлял, что ситуация складывается «трагическая». «Ситуация на дорогах несмотря на определенные улучшения по-прежнему остается сложной. Каждый день в ДТП погибает почти 50 и получает ранения около 600 человек. Это очень много, трагически много», — подчеркнул он.

Полиция также намерена применять новые алко— и наркоиндикаторы, которые позволят быстро узнать, находится ли водитель в состоянии опьянения. Об этом СМИ сообщили осенью 2020 года. Результат будет известен инспектору за секунды. Отправить на медосвидетельствование водителя смогут только в случае положительной индикации.