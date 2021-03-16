Назван топ-10 популярных автомобилей у жителей Подмосковья 

Hyundai и Lada. Аналитики назвали самые популярные машины у жителей Подмосковья. В феврале 2021 года в Московской области чаще всего покупали новые автомобили марок Kia

Так, в рейтинге лидируют машины марок Kia и Hyundai, продукция этих компаний автопроизводителей разошлась тиражом в 1398 и 1060 единиц соответственно. На третьем месте оказалась отечественная Lada, ее приобрели 923 штуки.