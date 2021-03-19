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Электрический Porsche Macan поделится технологиями с Audi Q6 e-tron 

Motor.ru и ещё 4 2 часа назад
Электрический Porsche Macan поделится технологиями с Audi Q6 e-tron
Фото: © Carscoops.com
Глава Audi Маркус Дюсманн подтвердил, что в 2022 году на рынке появится новая модель Q6 e-tron. Ее построят на платформе PPE, а основные узлы и агрегаты она разделит с электрическим Porsche Macan EV, сообщает AutoExpress.co.uk.
Электрический кроссовер Audi Q6 e-tron станет одной из первых моделей в линейке марки, которую построят на архитектуре Premium Platform Electric (PPE), совместной разработке Audi и Porsche. В линейке Audi новый кроссовер займет пока пустующую нишу между Q4 e-tron и e-tron, а по габаритам будет сравним с Q5. Ожидается, что Q6 e-tron предложат с установкой мощностью около 470 лошадиных сил, а в перспективе может появиться и 636-сильная RS-версия.
© Carscoops.com
Сборку Q6 e-tron организуют на заводе Audi в Ингольштадте, производственные мощности которого адаптируют под выпуск электромобилей. Рядом с существующим предприятием также планируется построить завод по выпуску аккумуляторов.
Ранее стало известно, что нынешнее поколение бензиновых и дизельных моторов Audi станет последним. Автопроизводитель сворачивает разработку новых ДВС из-за грядущего ужесточения экологических стандартов в Европе и введения Евро-7.
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Бортжурнал , Audi , Porsche Macan , Porsche
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