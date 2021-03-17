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Mercedes-Benz отзывает в России фургоны Sprinter

Алиса Селезнёва
48 минут назад
Компания Mercedes-Benz отзывает фургоны Sprinter, проданные с февраля по ноябрь 2019 года, в связи с риском возгорания. Об этом сообщает Росстандарт.
Mercedes-Benz отзывает в России фургоны Sprinter
Фото: Mercedes-BenzMercedes-Benz
По данным ведомства, отзыву подлежат 19 автомобилей Mercedes-Benz Sprinter (тип: 907).
«Было установлено, что учитываемое при производстве изменение номинала предохранителя (с 60А на нынешние 40А) для предохранения электрооборудования пневмоподвески не было перенесено в документацию для клиента и СТОА. Вследствие этого в случае проведения ремонта мог быть непреднамеренно установлен предохранитель некорректного номинала и ( ) не может быть полностью исключено возможное плавление отдельных электропроводов пневмоподвески и возникновение пожара», - отмечается в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что все работы по проверке номинала установленного предохранителя и по его замене в случае необходимости будут выполнены дилерскими центрами для владельцев машин бесплатно.
«При необходимости также замена документации и СТОА. Кроме того, на некоторых автомобилях также будет заменен блок управления пневмоподвеской, чтобы предотвратить ее возможный выход из строя и, как следствие, потерю комфорта», - подчеркивается в сообщении.
«Рамблер» писал, что ранее стало известно об отзыве 82 405 автомобилей «Тойота Ленд Крузер 200» и «Лексус ЛХ 570», которые были проданы с 31 января 2013 года до января 2021 года. Причиной стало то, что из-за особенностей уплотнителя, который удерживает нагреватель внутри форсунки, существовала вероятность образования трещины, кроткого замыкания, перегрева и даже возгорания.
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