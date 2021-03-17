Mercedes-Benz отзывает в России фургоны Sprinter

«Было установлено, что учитываемое при производстве изменение номинала предохранителя (с 60А на нынешние 40А) для предохранения электрооборудования пневмоподвески не было перенесено в документацию для клиента и СТОА. Вследствие этого в случае проведения ремонта мог быть непреднамеренно установлен предохранитель некорректного номинала и ( ) не может быть полностью исключено возможное плавление отдельных электропроводов пневмоподвески и возникновение пожара», - отмечается в сообщении.
«При необходимости также замена документации и СТОА. Кроме того, на некоторых автомобилях также будет заменен блок управления пневмоподвеской, чтобы предотвратить ее возможный выход из строя и, как следствие, потерю комфорта», - подчеркивается в сообщении.