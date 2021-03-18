«АвтоВАЗ» вновь поднял цены на автомобили Lada 

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По данным издания, повышение коснулось практически всего модельного ряда и составило около 2%.

Так, Lada Granta в минимальной комплектации выросла в цене на 11 тысяч рублей, до 510 900. А Granta Cross в максимальной комплектации подорожала на 16 тысяч рублей, до 723 900. На 14 тысяч рублей поднялась цена на все комплектации Lada Largus . На восемь тысяч подорожала трехдверная Lada 4x4, а пятидверная — на 14 тысяч рублей.

На 20 тысяч рублей дороже теперь обойдется покупателям и Lada Vesta , а на пятнадцать — XRAY. Теперь в максимальной комплектации XRAY Cross можно купить за 1 109 900.

«АвтоВАЗ» уже поднимал в январе стоимость на свои автомобили в среднем на 2-5%.