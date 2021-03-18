Ещё
Далее:
Читайте также:

«АвтоВАЗ» вновь поднял цены на автомобили Lada 

Алиса Селезнёва 2 часа назад
«АвтоВАЗ» вновь поднял цены на автомобили Lada
Фото: РИА Новости
Компания «АвтоВАЗ» второй раз с начала года поняла цены на автомобили Lada. Об этом сообщает «Лада. Онлайн».
По данным издания, повышение коснулось практически всего модельного ряда и составило около 2%.
Так, Lada Granta в минимальной комплектации выросла в цене на 11 тысяч рублей, до 510 900. А Granta Cross в максимальной комплектации подорожала на 16 тысяч рублей, до 723 900. На 14 тысяч рублей поднялась цена на все комплектации Lada Largus. На восемь тысяч подорожала трехдверная Lada 4x4, а пятидверная — на 14 тысяч рублей.
На 20 тысяч рублей дороже теперь обойдется покупателям и Lada Vesta, а на пятнадцать — XRAY. Теперь в максимальной комплектации XRAY Cross можно купить за 1 109 900.
«АвтоВАЗ» уже поднимал в январе стоимость на свои автомобили в среднем на 2-5%.
«Рамблер» писал, что по итогам февраля Lada Granta возглавила рейтинг самых продаваемых в России автомобилей, потеснив Kia Rio. В феврале продажи Lada Granta выросли на 2%, до 9790 автомобилей. При этом было реализовано 8773 автомобилей марки Kia Rio, что на 5% больше по сравнению с прошлым годом. Замкнула тройку лидеров Lada Vesta — 8745 проданных автомобилей (+8%) в феврале.
Видео дня. Во сколько обойдется обслуживание личного авто
Комментарии
Бортжурнал , Автоновости , Lada Largus , Lada Granta , Kia , Lada Vesta , Lada , Kia Rio , Автоваз
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Видео с места ДТП автобуса с людьми в Челябинске
00:50
Видео с места ДТП автобуса с людьми в Челябинске
ДТП
Пьяный сын депутата сбил людей и попал на видео
02:12
Пьяный сын депутата сбил людей и попал на видео
ДТП
ДТП со снегоуборочной машиной произошло во Внуково
00:17
ДТП со снегоуборочной машиной произошло во Внуково
ДТП
Видео с места ДТП с поездом и грузовиком в Техасе
00:40
Видео с места ДТП с поездом и грузовиком в Техасе
ДТП
Массовое ДТП из 11 авто в Башкирии сняли на видео
00:40
Массовое ДТП из 11 авто в Башкирии сняли на видео
ДТП
Видео с места ДТП с микроавтобусом в Кызыле
00:35
Видео с места ДТП с микроавтобусом в Кызыле
ДТП
Видео с места смертельного ДТП самосвала в Москве
01:01
Видео с места смертельного ДТП самосвала в Москве
ДТП
«Русский Land Cruiser» создут на базе броневика
01:04
«Русский Land Cruiser» создут на базе броневика
Автоновости
Видео с места ДТП с автобусом в Иркутской области
00:21
Видео с места ДТП с автобусом в Иркутской области
ДТП
Авария фуры в Калужской области попала на видео
00:56
Авария фуры в Калужской области попала на видео
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение