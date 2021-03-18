«АвтоВАЗ» вновь поднял цены на автомобили Lada 

Компания «АвтоВАЗ» второй раз с начала года поняла цены на автомобили Lada. Об этом сообщает «Лада. Онлайн».
По данным издания, повышение коснулось практически всего модельного ряда и составило около 2%.
Так, Lada Granta в минимальной комплектации выросла в цене на 11 тысяч рублей, до 510 900. А Granta Cross в максимальной комплектации подорожала на 16 тысяч рублей, до 723 900. На 14 тысяч рублей поднялась цена на все комплектации Lada Largus. На восемь тысяч подорожала трехдверная Lada 4x4, а пятидверная — на 14 тысяч рублей.
На 20 тысяч рублей дороже теперь обойдется покупателям и Lada Vesta, а на пятнадцать — XRAY. Теперь в максимальной комплектации XRAY Cross можно купить за 1 109 900.
«АвтоВАЗ» уже поднимал в январе стоимость на свои автомобили в среднем на 2-5%.
«Рамблер» писал, что по итогам февраля Lada Granta возглавила рейтинг самых продаваемых в России автомобилей, потеснив Kia Rio. В феврале продажи Lada Granta выросли на 2%, до 9790 автомобилей. При этом было реализовано 8773 автомобилей марки Kia Rio, что на 5% больше по сравнению с прошлым годом. Замкнула тройку лидеров Lada Vesta — 8745 проданных автомобилей (+8%) в феврале.