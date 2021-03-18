Импортные авто оказались популярнее российских в 5 регионах

Сервис «Авито.Авто» проанализировал данные о продажах на вторичном рынке в 2020 году. Согласно результатам исследования, машины российских производителей оказались наиболее продаваемыми в целом по стране — 30,6%. Второе место заняли авто из Японии (19,2%), третье — из Германии (14,2%).
В пяти регионах доля продаж отечественных автомобилей превысила 40% — в Ставропольском крае, Самарской, Саратовской, Ульяновской и Волгоградской областях. В стольких же регионах российские машины оказались на втором месте по продажам — в Алтайском и Красноярском краях, Омской, Иркутской и Новосибирской областях. Первое место там заняли японские авто.
В феврале, как сообщал «Рамблер», эксперты аналитического агентства «Автостат» выяснили, что на 1 января на территории России было зарегистрировано 45 миллионов легковых автомобилей (76% автопарка), 4,19 миллиона единиц легкой коммерческой техники (LCV) (7,1%), 3,77 миллиона грузовиков (6,4%), 3,44 миллиона прицепов и полуприцепов (5,8%), 2,36 миллиона мотоциклов (4%) и 0,41 миллиона автобусов (0,7%).