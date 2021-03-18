Импортные авто оказались популярнее российских в 5 регионах

В пяти регионах российские автомобили оказались не самым популярными по продажам. Об этом сообщают «Известия».

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Сервис «Авито.Авто» проанализировал данные о продажах на вторичном рынке в 2020 году. Согласно результатам исследования, машины российских производителей оказались наиболее продаваемыми в целом по стране — 30,6%. Второе место заняли авто из Японии (19,2%), третье — из Германии (14,2%).

В пяти регионах доля продаж отечественных автомобилей превысила 40% — в Ставропольском крае, Самарской, Саратовской, Ульяновской и Волгоградской областях. В стольких же регионах российские машины оказались на втором месте по продажам — в Алтайском и Красноярском краях, Омской, Иркутской и Новосибирской областях. Первое место там заняли японские авто.