Стоит ли покупать паровую автомойку? 

Паровая автомойка хоть и появилась недавно на рынке, но уже обрела много позитивных отзывов. Принцип работы устройства отличается от обычной.

Чтобы привести в порядок автомобиль, на автомойке применяют оборудование, подающее жидкость под сильным давлением. Паровая установка вместо воды выпускает пар, который способен эффективно и бережно очистить машину от загрязнений. Работает агрегат таким образом: вода внутри него нагревается до 120 градусов, после чего преобразуется в пар, подаваемый в пистолет под давлением 8 Бар.

У приспособления достаточно преимуществ: минимальный расход воды для мойки кузова — нужно взять не больше 10 литров жидкости; пар убирает грязь с самых труднодоступных мест и не наносит повреждений деталям и корпусу; из-за высокой температуры происходит дезинфекция всех элементов, поэтому у водителей не будет аллергии после обработки; хромированные части автомобиля начинают блестеть, так как мастера задействуют в работе полотенца из микрофибры; во время мытья в установку не добавляют химические средства. К тому же, не нужен слив для жидкости, в связи с чем мыть транспорт можно во дворе и в гараже.

Не обошлось и без минусов паровой автомойки. Так, она стоит довольно недешево; непросто найти высококвалифицированного специалиста, способного работать с такой аппаратурой. Помимо того, зимой возникает риск повреждения краски на машине из-за перепада температур.