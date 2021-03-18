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Почему весной автолюбителям стоит перейти на штампованные диски

Car.ru
2 часа назад
По заявлению специалистов, весной лучше переходить на штампованные автомобильные диски. Они лучше справляются с ездой по весенним опасным дорогам с многочисленными ямами и ухабами.
Почему весной стоит перейти на штампованные диски
Фото: Car.ruCar.ru
Во время производства, данные колеса выдавливаются из листовой стали. Потом свариваются отдельные части. Такие диски являются более эластичными, а также лучше выдерживают ударные нагрузки. При попадании в яму они могут помяться. Однако, деформированные участки изделий затем легко выправляются. За счет амортизационных свойств таких дисков, шины лучше выдерживают удары.
Красивые, а также дорогие литые диски, способны выдерживать удары намного хуже. В случае нагрузок на них возникают сколы, а также трещины. Во время сильного удара такие диски могут расколоться. В данном случае также больше страдают покрышки, потому что энергия удара от диска передаётся всему колесу, а также подвеске.
Очередным минусом алюминиевых дисков является большая подверженность к коррозии. Во время их соприкасания со стальной ступицей, наблюдается разность потенциалов металлов. Из-за этого возникает эффект гальванической коррозии. При этом наблюдается «прикипание» ступицы к диску.
Весной по причине влажности такие процессы начинают усиливаться. В случае штампованных стальных колес такого не произойдет.
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