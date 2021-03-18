Какой выбрать автомобиль в пределах миллиона рублей

Далеко не все люди могут позволить себе дорогостоящие автомобили премиум-марок, поэтому гораздо проще будет обратить внимание на более бюджетные модели до миллиона рублей. Несмотря на не самый высокий ценник, все они отличаются качеством и комфортом.

В 2015 году «АвтоВАЗ» презентовал на рынке РФ LADA Vesta , которая за последующие годы получила ряд обновлений. Машина оснащается бензиновым мотором емкостью 1,6 литра мощностью 113 л.с. Базовая комплектация обойдется в 500 тысяч рублей, за топовую придется выложить в дилерском центре до 1,2 миллиона рублей.

Hyundai Solaris обрел популярность в РФ еще десять лет назад и с того времени является одним из самых продаваемых автомобилей в стране. В прошлом году вышла обновленная модель с рестайлингом фар и другой решеткой радиатора, двигателем объемом 1,6 литра мощностью 123 л.с. и шестидиапазонным «автоматом». Стоимость южнокорейского седана составляет 600 000 рублей-1,3 миллиона рублей в зависимости от вариации.