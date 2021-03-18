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Какой выбрать автомобиль в пределах 1 млн руб: LADA Vesta, Hyundai Solaris или Volkswagen Polo 

Car.ru 4 часа назад
Какой выбрать автомобиль в пределах миллиона рублей
Фото: Car.ru
Далеко не все люди могут позволить себе дорогостоящие автомобили премиум-марок, поэтому гораздо проще будет обратить внимание на более бюджетные модели до миллиона рублей. Несмотря на не самый высокий ценник, все они отличаются качеством и комфортом.
В 2015 году «АвтоВАЗ» презентовал на рынке РФ LADA Vesta, которая за последующие годы получила ряд обновлений. Машина оснащается бензиновым мотором емкостью 1,6 литра мощностью 113 л.с. Базовая комплектация обойдется в 500 тысяч рублей, за топовую придется выложить в дилерском центре до 1,2 миллиона рублей.
Hyundai Solaris обрел популярность в РФ еще десять лет назад и с того времени является одним из самых продаваемых автомобилей в стране. В прошлом году вышла обновленная модель с рестайлингом фар и другой решеткой радиатора, двигателем объемом 1,6 литра мощностью 123 л.с. и шестидиапазонным «автоматом». Стоимость южнокорейского седана составляет 600 000 рублей-1,3 миллиона рублей в зависимости от вариации.
Следует отметить и Volkswagen Polo со 110-сильным 1,6-литровым агрегатом под капотом и шестиступенчатой КПП. Немецкая машина входит в топ-10 самых реализуемых на планете, что объясняется ее высоким качеством, хотя это свойственно всей продукции автопрома Германии. Цена начинается от 600 000 рублей и достигает 1,6 миллиона рублей.
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Бортжурнал , Hyundai , Hyundai Solaris , Lada Vesta , Volkswagen Polo , Lada , Volkswagen , Автоваз
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