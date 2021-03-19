Обновлённая Bentley Bentayga опять подорожала 

В Москвы в октябре прошедшего года презентовали обновленный кросс Bentley Bentayga . Тогда английский производитель объявил стоимость версии V8. Цена модели составляла 14,923 млн руб.

Первую партию авто доставили клиентам в марте текущего года. Теперь дилеры оформляют заказы на лето. Однако стало известно, что восьмицилиндровая версия стала ещё дороже. Теперь начальная модификация стоит 15,308 млн руб.

Ещё на российском авторынке предложат модель Speed, получившую мотор W12. Согласно предположениям, машина будет стоить 21 000 000 руб. Также планируют привезти длиннобазную модель, которую испытывают ещё с 2020 г. Для российского авторынка не предусмотрены авто с дизелями и гибридными установками.

Bentayga V8 получила двухнаддувный 4.0-литровый двигатель на 550 лошадиных сил. Первую сотню транспортное средство набирает за 4,5 сек. Авто способно разогнаться до 290 км/час. В России предложат стандартную пятиместную версию и модификации на четыре и семь посадочных мест.