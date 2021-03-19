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В феврале российские покупатели потратили на легковые машины 189 млрд рублей 

«Автостат Инфо» 3 часа назад
В феврале российские покупатели потратили на легковые машины 189 млрд рублей
Фото: "Автостат Инфо"
Оборот с продажи легковых автомобилей в феврале 2021 года составил, согласно данным «Автостат Инфо», 189 млрд рублей. Выручка за первые два месяца этого года составила, как уточняют аналитики 349 млрд рублей.
На основе данных о выручке с продаж на авторынке РФ в феврале 2021 года аналитики «Автостат Инфо» составили рейтинг моделей, лидирующий по обороту от реализации в отчетный месяц. Этот список возглавляет Toyota RAV4. В прошлом месяце российские покупатели приобрели 3409 таких кроссоверов и заплатили за эти машины почти 8 млрд рублей. Второе место в рейтинге доходности занимает Hyundai Creta: продано 5680 таких машин в отчетный месяц на 7,4 млрд рублей. Третьим по доходности стал KIA Rio. В феврале этого года россияне приобрели 6918 автомобилей «Рио» на сумму в 7 млрд рублей. Lada Vesta в отчетный месяц разошлась на рынке в количестве 7904 ед., «заработала» 6,2 млрд рублей и стала 4-й в этом списке. Топ-5 рейтинга доходности в феврале замыкает кроссовер Volkswagen Tiguan с результатом в 2402 проданных авто на сумму в 5 млрд рублей.
В «десятку» моделей, которые лидировали в феврале этого года по величине выручки с продаж, вошли также: Hyundai Solaris — 4,5 млрд рублей, полученных с 4623 таких машин, Mercedes GLE-Класса — 4,2 млрд рублей (616 авто), KIA Sportage — 4,1 млрд рублей (2189 ед.), а также Mazda CX-5 — 4 млрд рублей (1853 авто) и Mercedes GLS-Класса — 3,8 млрд рублей (350 машин).
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Бортжурнал , Hyundai , Kia Sportage , Kia , Hyundai Creta , Hyundai Solaris , Lada Vesta , Lada , Toyota , Mazda , Mazda CX-5 , Volkswagen , Volkswagen Tiguan , Kia Rio , Toyota RAV4
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