В феврале российские покупатели потратили на легковые машины 189 млрд рублей 

Оборот с продажи легковых автомобилей в феврале 2021 года составил, согласно данным «Автостат Инфо», 189 млрд рублей. Выручка за первые два месяца этого года составила, как уточняют аналитики 349 млрд рублей.

На основе данных о выручке с продаж на авторынке РФ в феврале 2021 года аналитики «Автостат Инфо» составили рейтинг моделей, лидирующий по обороту от реализации в отчетный месяц. Этот список возглавляет Toyota RAV4. В прошлом месяце российские покупатели приобрели 3409 таких кроссоверов и заплатили за эти машины почти 8 млрд рублей. Второе место в рейтинге доходности занимает Hyundai Creta: продано 5680 таких машин в отчетный месяц на 7,4 млрд рублей. Третьим по доходности стал KIA Rio. В феврале этого года россияне приобрели 6918 автомобилей «Рио» на сумму в 7 млрд рублей. Lada Vesta в отчетный месяц разошлась на рынке в количестве 7904 ед., «заработала» 6,2 млрд рублей и стала 4-й в этом списке. Топ-5 рейтинга доходности в феврале замыкает кроссовер Volkswagen Tiguan с результатом в 2402 проданных авто на сумму в 5 млрд рублей.