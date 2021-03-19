Посмотрите на самый дорогой Mercedes-Benz в России

В Москве выставили на продажу черный Mercedes-Maybach S 650 с пробегом 76 километров. За бронированный седан 2018 года выпуска продавец запросил 57 миллионов рублей — это самый дорогой «Мерседес» в России.
Выставленный на продажу Mercedes-Maybach выпустили в 2018 году. Судя по одометру, с тех пор седан прошел всего 76 километров. Черный кузов и темный кожаный салон выглядят превосходно. В движение S 650 приводит 6.0-литровый V12 мощностью 530 лошадиных сил. В паре с агрегатом работает семидиапазонный «автомат».
«Авто.ру»
«Авто.ру»
«Авто.ру»
«Авто.ру»
«Авто.ру»
Толщина брони в передней пассажирской двери«Авто.ру»
Главной особенностью этого Mercedes-Maybach является его броня. Седан защищен по максимальному для гражданских автомобилей стандарту VR10. Более серьезную защиту имеет только военная техника. Машина выдерживает обстрел бронебойно-зажигательными пулями калибра 7,62x54 миллиметра. Не страшны ей и очереди из автомата Калашникова. Данная категория бронезащиты увечила массу «Мерседеса» более чем на 2300 килограммов.
По словам продавца, Maybach находится на крытой парковке. Расстаться с роскошным защищенным Mercedes-Benz владелец готов за 57 миллионов рублей, что делает автомобиль самым дорогим S-классом в России.
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