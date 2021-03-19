Посмотрите на самый дорогой Mercedes-Benz в России

Выставленный на продажу Mercedes-Maybach выпустили в 2018 году. Судя по одометру, с тех пор седан прошел всего 76 километров. Черный кузов и темный кожаный салон выглядят превосходно. В движение S 650 приводит 6.0-литровый V12 мощностью 530 лошадиных сил. В паре с агрегатом работает семидиапазонный «автомат».

Главной особенностью этого Mercedes-Maybach является его броня. Седан защищен по максимальному для гражданских автомобилей стандарту VR10. Более серьезную защиту имеет только военная техника. Машина выдерживает обстрел бронебойно-зажигательными пулями калибра 7,62x54 миллиметра. Не страшны ей и очереди из автомата Калашникова. Данная категория бронезащиты увечила массу «Мерседеса» более чем на 2300 килограммов.