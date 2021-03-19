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Водитель «Яндекс. Такси» отказался везти пассажирку за 160 рублей 

РИА Новости 2 часа назад
Представители "Яндекс. Такси" разбираются в ситуации, когда таксист отказался везти жительницу Калининграда из-за слишком низкой, по его мнению, стоимости поездки в 160 рублей.
В одном из калининградских сообществ в соцсети "ВКонтакте" появилось видео, на котором водитель такси, которого жительница Калининграда вызвала через приложение "Яндекс", отказывается везти ее, не согласившись с ценой в 160 рублей, назначенной сервисом, поскольку с учетом сервисных сборов и комиссии поездка для него будет убыточной. По словам пассажирки, расстояние составляло 12 километров.

"Безусловно, водитель не должен был отказываться от поездки. А хамить он вообще не имел никакого права. Мы нашли обращение в поддержку и видим, что наши коллеги уже разбираются с этим водителем", — написали сотрудники сервиса "Яндекс" в комментариях под постом.

Позднее водитель написал, что сам уволился и больше не хочет иметь дел с такси. По его словам, по условиям работы с сервисом, водитель получает заказ на поездку, но о своем маршруте и стоимости поездки ему не сообщают. Конечный пункт назначения он видит только после прибытия к пассажиру, а цена поездки для него открывается уже после того, как поездка начинается.
Ситуация вызвала споры среди подписчиков. Кто-то поддержал пассажирку, поскольку стоимость проезда определяет сервис. Другие считают, что водитель имел право отказать в услугах.
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Комментарии 220
Бортжурнал , Видео , Яндекс
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