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Водителям напомнили правильный способ «прикуривать» автомобиль 

Профиль 39 минут назад
Водителям напомнили правильный способ «прикуривать» автомобиль
Фото: ©Shutterstock / Fotodom
Многие автовладельцы неправильно заряжают севший аккумулятор. Особенно очевидно это становится после морозной зимы. Чем чаще водитель отказывается от поездок на личном транспорте, тем больше это сказывается на шансах завестись.
Водители часто помогают друг другу вопреки всем правилам техники безопасности. Они подключают клеммы от заряженного аккумулятора к севшему напрямую. "АвтоВзгляд" напомнил, чем это опасно.
Отмечается, что если аккумулятор не получает должной подпитки, то со временем холодные пуски становятся для него все сложнее. И тут на помощь приходит метод "прикуривания".

"Минус к минусу, плюс к плюсу — что тут может быть неверного? У автопроизводителей на этот счет несколько иное и вполне обоснованное мнение. Набросив клеммы на контакты рабочего аккумулятора, делать то же самое с мертвой АКБ не стоит по ряду причин", — пишут эксперты.

Если уровень электролита в аккумуляторе, которому требуется реанимация, низкий, внутри собирается взрывоопасный газ. Искра, которая может появиться в момент подключения клемм, способна создать риск возгорания и взрыва. Поэтому подключать плюсовую клемму необходимо к плюсовому контакту, а минусовую к точке массы на кузове автомобиля или к двигателю. Суть в том, чтобы случайная искра прошла как можно дальше от аккумулятора.
Кроме того, при неправильном подключении аккумуляторов напрямую путь тока до стартера удлиняется. Если соединить минусовую клемму с двигателем, то сперва ток уйдет к стартеру, а уже потом к севшему аккумулятору. Свою массу стартер берет с двигателя. Специалисты советуют водителям проверить свои аккумулятоы и, если потребуется, как следует дозаправить и подзарядить их.
Ранее "Профиль" сообщал, как защитить старый аккумулятор от полного разряда. Если это произошло, электролит разделится на серную кислоту и воду, а последняя морозной зимой имеет свойства превращаться в лед.
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Бортжурнал , АвтоВзгляд
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