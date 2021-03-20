Как музыка в поездке влияет на водителя

Более половины автомобилистов в поездках слушают музыку. В некоторых случаях она помогает отвлечься, а в некоторых — добавляет нотку позитива. Однако, специалисты неоднократно сообщали, что звуковое сопровождение во время движения может сыграть злую шутку. Музыка по-разному влияет на человека. Одна заставляет расслабиться, а другая прибавляет излишней энергии.
Положительных моментов при проведении исследования никто не нашел, зато отрицательных целый список. Наверняка, в автомобильном потоке многие встречали таких водителей, которые громко слушают музыку, а кузов автомобиля чуть ли не ходит ходуном от звуковых вибраций. При управлении транспортным средством в таких условиях скорость физической и умственной активности снижается на 20%. Это значительно увеличивает риск возникновения дорожно-транспортного происшествия. Кроме того, было установлено, что автомобилисты, которые слушают громкую музыку за рулем, нарушают правила дорожного движения почти в 2 раза чаще.
Не секрет, что музыка
оказывает влияние на человека. Соответственно, от этого зависит и манера вождения. Многие всерьез задумываются о том, какое аудио сопровождение ставить на задний фон. Для начала стоит отметить, что любая мелодия отвлекает внимание водителя. При идеальном сценарии лучше убрать все отвлекающие факторы и сконцентрироваться на дороге. Когда в полной тишине ехать не хочется, можно поставить нейтральную мелодию. Если вы обладатель пылкого темперамента, быстро выходите из себя и не можете вовремя совладать с эмоциями, то во время движения лучше включить спокойную музыку. При спокойном характере можно включить аудио на ваш вкус.
Опасным для прослушивания во время управления является рок и всего его разновидности. Такая музыка отвлекает от дороги и не дает сконцентрировать внимание. Если же прослушивать ритмичные аудио, которые обычно ставят в клубах, можно заметить увеличение скорости реакции. Но есть и отрицательные стороны — некоторые движения при таком музыкальном сопровождении становятся резкими и в большинстве случаев необдуманными. У некоторых людей это может спровоцировать приступ нервозности и даже агрессии. Кроме того, есть такие водители, которые под клубную музыку могут потанцевать прямо за рулем. Все было бы хорошо, если бы не являлось нарушением ПДД и не приводило к серьезным авариям на дороге.
Многие современные автомобилисты в длительных поездках слушают
подкасты. Это могут быть рассказы о путешествиях или же топики на иностранных языках. Такое решение позволяет изучать новую информацию прямо в дороге. Однако, отрицательная сторона здесь тоже присутствует — внимание отвлекается на информацию, которая исходит от диктора. Во время управления транспортным средством главное помнить, что любая ошибка может стоить жизни — не только вашей, но и других людей. Если во время прослушивания музыки вы ощущаете резкий прилив сил или агрессии, нужно остановиться, расслабиться и потом только продолжать движение, а от аудио лучше отказаться.
Итог. Прослушивание музыки во время управления транспортным средством — обязательный ритуал многих водителей. Однако, разная музыка может по-разному сказываться на психологическом состоянии человека.