Как музыка в поездке влияет на водителя

Более половины автомобилистов в поездках слушают музыку. В некоторых случаях она помогает отвлечься, а в некоторых — добавляет нотку позитива. Однако, специалисты неоднократно сообщали, что звуковое сопровождение во время движения может сыграть злую шутку. Музыка по-разному влияет на человека. Одна заставляет расслабиться, а другая прибавляет излишней энергии.

Положительных моментов при проведении исследования никто не нашел, зато отрицательных целый список. Наверняка, в автомобильном потоке многие встречали таких водителей, которые громко слушают музыку, а кузов автомобиля чуть ли не ходит ходуном от звуковых вибраций. При управлении транспортным средством в таких условиях скорость физической и умственной активности снижается на 20%. Это значительно увеличивает риск возникновения дорожно-транспортного происшествия. Кроме того, было установлено, что автомобилисты, которые слушают громкую музыку за рулем, нарушают правила дорожного движения почти в 2 раза чаще.

Опасным для прослушивания во время управления является рок и всего его разновидности. Такая музыка отвлекает от дороги и не дает сконцентрировать внимание. Если же прослушивать ритмичные аудио, которые обычно ставят в клубах, можно заметить увеличение скорости реакции. Но есть и отрицательные стороны — некоторые движения при таком музыкальном сопровождении становятся резкими и в большинстве случаев необдуманными. У некоторых людей это может спровоцировать приступ нервозности и даже агрессии. Кроме того, есть такие водители, которые под клубную музыку могут потанцевать прямо за рулем. Все было бы хорошо, если бы не являлось нарушением ПДД и не приводило к серьезным авариям на дороге.