1 млн рублей стоит простоявший в гараже 13 лет ВАЗ-2107

В Москве выставили на продажу ВАЗ-2107, простоявший в гараже 13 лет. На одометре отечественного седана всего 400 километров, а автомобиль находится в состоянии нового. Продавец хочет выручить за «Жигули» 2008 года выпуска один миллион рублей.

В объявлении указано, что «семёрка» продаётся в Москве, хотя 174 регион на номерах указывает, что автомобиль обнаружили в Челябинске. В ПТС указаны два владельца: впервые седан был поставлен на учёт в апреле 2008 года, а у текущего собственника машина с июля 2010 года.

Минимальную эксплуатацию подтверждают сохранившиеся на кузове заводские маркировки и чёрные целлофановые накидки в салоне. Фотографий ходовой части и одометра владелец не предоставил.

Поскольку выставленная на продажу «семёрка» относится к позднему выпуску, под капотом инжекторный 8-клапанный двигатель 1.6 ВАЗ-21067 мощностью 74 лошадиные силы. Коробка передач — 5-ступенчатая «механика». Никаких уникальных опций у седана нет.

Хотя хозяин позиционирует ВАЗ-21074, как «коллекционный экземпляр», о ценности модели говорить не приходится, ведь в России до сих пор состоят на учёте свыше 1,65 миллиона «семёрок».