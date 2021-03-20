Ещё
Далее:
Читайте также:

ВАЗ-2107, простоявший в гараже 13 лет, продают за миллион рублей 

Motor.ru 3 часа назад
1 млн рублей стоит простоявший в гараже 13 лет ВАЗ-2107
Фото: Motor
В Москве выставили на продажу ВАЗ-2107, простоявший в гараже 13 лет. На одометре отечественного седана всего 400 километров, а автомобиль находится в состоянии нового. Продавец хочет выручить за «Жигули» 2008 года выпуска один миллион рублей.
В объявлении указано, что «семёрка» продаётся в Москве, хотя 174 регион на номерах указывает, что автомобиль обнаружили в Челябинске. В ПТС указаны два владельца: впервые седан был поставлен на учёт в апреле 2008 года, а у текущего собственника машина с июля 2010 года.
Минимальную эксплуатацию подтверждают сохранившиеся на кузове заводские маркировки и чёрные целлофановые накидки в салоне. Фотографий ходовой части и одометра владелец не предоставил.
Поскольку выставленная на продажу «семёрка» относится к позднему выпуску, под капотом инжекторный 8-клапанный двигатель 1.6 ВАЗ-21067 мощностью 74 лошадиные силы. Коробка передач — 5-ступенчатая «механика». Никаких уникальных опций у седана нет.
Хотя хозяин позиционирует ВАЗ-21074, как «коллекционный экземпляр», о ценности модели говорить не приходится, ведь в России до сих пор состоят на учёте свыше 1,65 миллиона «семёрок».
Видео дня. Ограничение на транзит грузовиков по МКАД вступит в силу с 5 мая
Motor.ru: последние новости
Уже не черный Бумер: его отмыли! Уже не черный Бумер: его отмыли! Посмотрите на самый дорогой Mercedes-Benz в России Посмотрите на самый дорогой Mercedes-Benz в России Audi прекращает разработку новых двигателей Audi прекращает разработку новых двигателей
Комментарии 9
Бортжурнал
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Видео с места ДТП автобуса с людьми в Челябинске
00:50
Видео с места ДТП автобуса с людьми в Челябинске
ДТП
Пьяный сын депутата сбил людей и попал на видео
02:12
Пьяный сын депутата сбил людей и попал на видео
ДТП
ДТП со снегоуборочной машиной произошло во Внуково
00:17
ДТП со снегоуборочной машиной произошло во Внуково
ДТП
Видео с места ДТП с поездом и грузовиком в Техасе
00:40
Видео с места ДТП с поездом и грузовиком в Техасе
ДТП
Массовое ДТП из 11 авто в Башкирии сняли на видео
00:40
Массовое ДТП из 11 авто в Башкирии сняли на видео
ДТП
Видео с места ДТП с микроавтобусом в Кызыле
00:35
Видео с места ДТП с микроавтобусом в Кызыле
ДТП
Видео с места смертельного ДТП самосвала в Москве
01:01
Видео с места смертельного ДТП самосвала в Москве
ДТП
«Русский Land Cruiser» создут на базе броневика
01:04
«Русский Land Cruiser» создут на базе броневика
Автоновости
Видео с места ДТП с автобусом в Иркутской области
00:21
Видео с места ДТП с автобусом в Иркутской области
ДТП
Авария фуры в Калужской области попала на видео
00:56
Авария фуры в Калужской области попала на видео
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение