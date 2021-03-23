Ford запустит в РФ серийное производство электромобилей

В России в 2022 году запустят серийное производство фургона Ford Transit с электродвигателем. Его развернёт компания «Соллерс Форд», совместное предприятие российской «Соллерс» и американской Ford

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Электромобиль Ford Transit будут производить параллельно с дизельной версией. Для выпуска дизельных фургонов «Форд Соллерс» купил у Ford площадку в Елабуге, напомнил «Коммерсантъ».

По оценке «Соллерс», доля электротранспорта в продажах лёгкого коммерческого транспорта (LCV) в России к 2022–2023 году составит около 1,5%, а к 2025 году вырастет до 4%. В компании отметили спрос на электромобили со стороны некоторых клиентов сегмента электронной коммерции, а также представительств международных компаний.

В «Соллерс» также указали, что использование электродвигателя позволяет снизить эксплуатационные затраты. Впрочем, в компании признали, что применение машин будет ограниченным — в основном они будут полезны в зонах с наиболее высокой плотностью населения и объёмами внутригородской логистики. В 2022–2023 годах такими зонами будут Москва, Санкт-Петербург и Казань, а к 2025 году — Самара, Нижний Новгород, Краснодар, Ростов-на-Дону и Екатеринбург.

В этих регионах компания предлагает предоставить электрическим LCV доступ в центр городов без ограничений, разрешить им движение по выделенным полосам и бесплатный проезд по платным участкам дорог. «Соллерс» также считает, что зарядные станции для LCV должны располагаться на стоянках грузового транспорта на въездах в город, вдоль окружных дорог, на перехватывающих парковках закрытого типа и паркингах крупных гипермаркетов.