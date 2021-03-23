В России анонсировали новый китайский кроссовер

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Технические характеристики Bestune T77: длина - 4525 мм, ширина ширина — 1845 мм, высота — 1615 мм, колесная база - 2700 мм.

В России планируется продажа нового китайского кроссовера с полуторалитровым бензиновым двигателем, оснащенным турбиной, мощностью 169 лошадиных сил, шестиступенчатой механической коробкой передач или семиступенчатым «роботом» и передним приводом.

Стоимость кроссовера и его комплектации будут объявлены ближе к дате премьеры.

Ранее, как сообщал «Рамблер», в России было анонсировано появление обновлённого Nissan Patrol . Внедорожник может появиться в продаже осенью 2021 года. Новый Patrol, по словам журналистов, собирается на базе кузова Y62. Джипу поставили более массивную хромированную V-образную решётку радиатора и изысканную оптику. Возможные угоны призвана предотвращать современная охранная система Intelligent Mobility.

Салон джипа тоже претерпел некоторые изменения - теперь он обшит кожей. На приборной панели появились два монитора: один используется для навигации авто, другой – для установки параметров климат-контроля и мультимедиа. Особое внимание инженеры уделили безопасности.