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В России анонсировали новый китайский кроссовер

Павел Тиунов
1 час назад
Китайский бренд FAW анонсировал появление в России нового кроссовера Bestune T77, который будет конкурировать с Volkswagen Tiguan и Toyota RAV4, сообщает Autonews. Первые «паркетники» появятся в продаже летом 2021 года.
В России анонсировали новый китайский кроссовер
Фото: FAWFAW
Технические характеристики Bestune T77: длина - 4525 мм, ширина ширина — 1845 мм, высота — 1615 мм, колесная база - 2700 мм.
В России планируется продажа нового китайского кроссовера с полуторалитровым бензиновым двигателем, оснащенным турбиной, мощностью 169 лошадиных сил, шестиступенчатой механической коробкой передач или семиступенчатым «роботом» и передним приводом.
Стоимость кроссовера и его комплектации будут объявлены ближе к дате премьеры.
Ранее, как сообщал «Рамблер», в России было анонсировано появление обновлённого Nissan Patrol. Внедорожник может появиться в продаже осенью 2021 года. Новый Patrol, по словам журналистов, собирается на базе кузова Y62. Джипу поставили более массивную хромированную V-образную решётку радиатора и изысканную оптику. Возможные угоны призвана предотвращать современная охранная система Intelligent Mobility.
Салон джипа тоже претерпел некоторые изменения - теперь он обшит кожей. На приборной панели появились два монитора: один используется для навигации авто, другой – для установки параметров климат-контроля и мультимедиа. Особое внимание инженеры уделили безопасности.
Теперь водитель и пассажиры Nissan Patrol будут защищены системой предотвращения боковых и лобовых столкновений. Также автомобили имеют возможность самостоятельного экстренного торможения перед объектами на проезжей части.
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