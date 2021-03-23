Как сдать транспортное средство в утиль

Металлолом. Еще один способ, который более распространен в России — сдача автомобиля на металлолом. Перед тем, как выбрать центр утилизации, нужно просчитать дополнительные расходы на транспортировку. Некоторые компании оплачивают компенсацию за автомобили, вес которых превышает 1500 кг. Перед сдачей машины можно сдать на авторазбор различные рабочие узлы, если они присутствуют. Однако, сегодня есть такие комплексы, которые одновременно занимаются утилизацией и снимают все рабочие элементы с транспорта. Многие не советуют обращаться к способу сдачи авто на металлолом
, так как за это нельзя получить достойной компенсации. В некоторых случаях она не превышает даже 10 000 рублей. Однако, итоговая стоимость будет зависеть от состояния автомобиля и его комплектации.