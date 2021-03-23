Как сдать транспортное средство в утиль

Любой автомобиль со временем приходит в негодность. Даже самая качественная машина не может прослужить дольше отведенного срока. Конечно, при хорошем обслуживании есть шанс продлить ресурс на определенное время, но это не сделает транспорт бессмертным. Ржавчина постепенно разъедает кузов, а узлы и агрегаты выходят из строя. Рано или поздно приходится прощаться со своим железным конем. Однако, делать это нужно согласно правилам безопасности.

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Многие автовладельцы просто бросают старенькие машины во дворе и забывают про них. Такой подход может нанести вред окружающей среде. Токсичные вещества проникают в почву и попадают в воздух. Если транспортное средство пришло в негодность, избавиться от него можно даже с выгодой и на законных основаниях.

Первый вариант — применение специальной утиль-программы. Сейчас таким способом утилизации могут воспользоваться не только физические, но и юридические лица. Многие автомобилисты вообще не знают о существовании подобной процедуры. Первым делом рассмотрим, по какому принципу осуществляется программа. Впервые ее ввели в России в 2010 году. Уже через 9 лет на поддержку было потрачено около 10 миллиардов рублей. Главная задача программы — увеличение продаж новых отечественных автомобилей. Обязательное условие для утилизации — гражданин должен владеть машиной не менее 6 месяцев. Старый автомобиль сдается в утиль , а на приобретение нового предоставляют скидку. Максимальный размер дисконта может составлять 350 000 рублей. Кроме отечественных автомобилей можно приобретать и иномарки. Удобство заключается в том, что всю документацию на себя берет дилер.

Для того, чтобы передать транспортное средство на утилизацию, нужно оформить доверенность на дилерский центр. Кроме того, нужно будет подписать договор, согласно которому, старый автомобиль передается дилерскому центру для снятия с учета. После этого передается доверенность и сам транспорт, а на руки выдают акт приема-передачи. В таком случае также предоставляется возможность получения кредита. Для того, чтобы приобрести новый автомобиль, нужно выполнить следующее:1) составить договор о приобретении автомобиля;2) приготовить комплект документов — паспорт, справка о снятии ТС с учета;3) сдать старый автомобиль в утиль и получить справку;4) оплатить услугу дилера и передать справку салону.

Металлолом. Еще один способ, который более распространен в России — сдача автомобиля на металлолом. Перед тем, как выбрать центр утилизации, нужно просчитать дополнительные расходы на транспортировку. Некоторые компании оплачивают компенсацию за автомобили, вес которых превышает 1500 кг. Перед сдачей машины можно сдать на авторазбор различные рабочие узлы, если они присутствуют. Однако, сегодня есть такие комплексы, которые одновременно занимаются утилизацией и снимают все рабочие элементы с транспорта. Многие не советуют обращаться к способу сдачи авто на металлолом , так как за это нельзя получить достойной компенсации. В некоторых случаях она не превышает даже 10 000 рублей. Однако, итоговая стоимость будет зависеть от состояния автомобиля и его комплектации.