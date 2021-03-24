Назван топ-10 популярных автомобилей с пробегом у москвичей

Аналитики сообщили, что объем московского рынка легковых машин с пробегом в феврале 2021 года составил 20,8 тысячи единиц, что на 3,1 процента меньше, чем в прошлом году. Они назвали топ-10 популярных у жителей столицы поддержанных автомобилей.