621 сила и 3,4 секунды до «сотни»: показана BMW Alpina B8 Gran Coupe

Немецкая компания Alpina представила новинку: B8 Gran Coupe с доработанным дизайном, перенастроенной подвеской и форсированным двигателем. За основу был взят седан в модификации M850i, оснащенный мотором V8 4.4 с двумя турбонагнетателями, мощность которого увеличили с 530 до 621 лошадиной силы. В результате четырехдверка разгоняется до 100 километров в час за 3,4 секунды, что всего на 0,2 больше, чем требуется спортивному BMW M8 Competition Gran Coupe.

Доработок в технической части хватает: инженеры Alpina перенастроили 8-диапазонную автоматическую коробку передач и систему полного привода, сзади появился самоблокирующийся дифференциал, в подвеске — адаптивные амортизаторы. Также седан обзавелся усиленными стабили­заторами поперечной устойчи­вости и тормозами Brembo: спереди с четырехпоршневыми механизмами и дисками диаметром 395 миллиметров, а сзади — с однопоршневыми механизмами и 398-миллиметровыми дисками.

BMW Alpina B8 Gran Coupe в цвете Alpine Greenbmwblog.com

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bmwblog.com

bmwblog.com

bmwblog.com

bmwblog.com

Двигатель V8 объемом 4,4 литра выдает 621 лошадиную силу и 800 Нм крутящего момента. С таким мотором Alpina B8 Gran Coupe разгоняется до «сотни» на 0,5 быстрее «донорского» M850i, а максимальная скорость седана не ограничена электроникой и составляет 324 километра в час. Таким образом, «по паспорту» новинка способна обогнать четырехдверную M8 Competition с 625-сильным мотором, ограничитель на которой срабатывает на отметке в 305 километров в час.

В салоне — отделка из натуральной кожей Lavalinabmwblog.com

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bmwblog.com

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В числе внешних отличий от стандартной M850i — накладка на переднем бампере с надписью Alpina, новый задний диффузор, две пары патрубков выхлопной системы и 21-дюймовые диски с покрышками Pirelli P Zero.

В салоне установлена цифровая панель приборов с фирменной графикой и логотипом компании, а на центральном тоннеле расположена «шайба» контроллера iDrive, изготовленная из стекла, на котором лазером выгравирована эмблема Alpina.