Редкий внедорожник ГАЗ-2330 продают за 8,2 млн рублей

В России продают редкий ГАЗ-2330 «Тигр», выручить за который планируют 8,2 миллиона рублей. Примечательно, что это дороже люксового нового Mercedes-Benz GLE, за который сейчас просят минимум 6 миллионов 100 тысяч рублей.
Фото: Car.ruCar.ru
Автор объявления уверяет, что внедорожник ни разу не бывал на бездорожье, сохранился он в идеальном состоянии. Под капотом установлен 5,9-литровый дизельный двигатель Cummins на 205 лошадиных сил (650 Нм), в паре с которым работает 6-ступенчатая МКПП.
Автомобиль находится в городе Звенигород. Модель получила черный оттенок кузова, благодаря чему эффектно выглядит на дороге, а спереди установили лебедку.
Автомобили «Тигр» в России с 2005 года выпускает завод в Арзамасе. Большая часть собранных предприятием машин отправляется в армию и правоохранительные органы. Сначала модель хотели запустить в производство для массовых продаж, но показать высокие результаты машина не смогла из-за высокой цены и особенностей конструкции.