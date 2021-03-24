Редкий внедорожник ГАЗ-2330 продают за 8,2 млн рублей

Автор объявления уверяет, что внедорожник ни разу не бывал на бездорожье, сохранился он в идеальном состоянии. Под капотом установлен 5,9-литровый дизельный двигатель Cummins на 205 лошадиных сил (650 Нм), в паре с которым работает 6-ступенчатая МКПП.