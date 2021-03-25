Назван самый продаваемый пикап в России

Всего за прошлый месяц на российском рынке было реализовано 619 новых пикапов, что на 13,7% меньше, чем годом ранее. При этом лидерам по продажам стал Mitsubishi L200 (247 автомобилей), потеснив Toyota Hilux.
Продажи пикапа от Toyota упали на 20,1%, в феврале было продано 147 автомобилей. Замкнул тройку лидеров отечественный УАЗ «Пикап», который в прошлом месяце продал 132 машины (-35%).
«Рамблер» писал, что по итогам февраля Lada Granta возглавила рейтинг самых продаваемых в России автомобилей. На втором месте оказалась Kia Rio. Третье место заняла Lada Vesta.