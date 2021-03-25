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Назван самый продаваемый пикап в России

Алиса Селезнёва
2 часа назад
Лидером продаж пикапов в России в феврале стал Mitsubishi L200. Об этом со ссылкой на статистику АЕБ сообщает «Автостат».
Назван самый продаваемый пикап в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Всего за прошлый месяц на российском рынке было реализовано 619 новых пикапов, что на 13,7% меньше, чем годом ранее. При этом лидерам по продажам стал Mitsubishi L200 (247 автомобилей), потеснив Toyota Hilux.
Продажи пикапа от Toyota упали на 20,1%, в феврале было продано 147 автомобилей. Замкнул тройку лидеров отечественный УАЗ «Пикап», который в прошлом месяце продал 132 машины (-35%).
«Рамблер» писал, что по итогам февраля Lada Granta возглавила рейтинг самых продаваемых в России автомобилей. На втором месте оказалась Kia Rio. Третье место заняла Lada Vesta.
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