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Mercedes-Benz представит флагманский электрокар в апреле

BFM.RU
1 час назад
Mercedes-Benz готовится представить новую флагманскую модель электрокара 15 апреля, сообщает агентство Bloomberg. Ожидается, что новый электромобиль, оснащенный батареей, сможет составить конкуренцию электрокарам Tesla Model S.
Mercedes-Benz представит флагманский электрокар в апреле
Фото: ТАССТАСС
В следующем году Mercedes будет производить восемь полностью электрических автомобилей на трех континентах, заявил главный операционный директор компании Маркус Шефер.
Электрический седан EQS способен проехать без подзарядки более 700 километров, в то время как первые электромобили компании преодолевали лишь 450 километров. Согласно прогнозам, в 2030 году половина производимых транспортных средств Mercedes-Benz придется на электромобили и гибриды.
Бортжурнал,Tesla,Mercedes-Benz,Маркус Шефер,Bloomberg,
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