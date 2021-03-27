Mercedes-Benz представит флагманский электрокар в апреле

Mercedes-Benz готовится представить новую флагманскую модель электрокара 15 апреля, сообщает агентство Bloomberg. Ожидается, что новый электромобиль, оснащенный батареей, сможет составить конкуренцию электрокарам Tesla Model S.
В следующем году Mercedes будет производить восемь полностью электрических автомобилей на трех континентах, заявил главный операционный директор компании Маркус Шефер.
Электрический седан EQS способен проехать без подзарядки более 700 километров, в то время как первые электромобили компании преодолевали лишь 450 километров. Согласно прогнозам, в 2030 году половина производимых транспортных средств Mercedes-Benz придется на электромобили и гибриды.