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Россиянам дали советы по подготовке машины к лету

Майк Габриелян
2 часа назад
Доцент Московского автомобильно-дорожного университета (МАДИ) рассказал, как готовить машину к летнему сезону.
Россиянам дали советы по подготовке машины к лету
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Владельцам надо дождаться, когда температура стабильно зафиксируется на отметке выше +5 градусов. В эти дни надо менять резину и проверять тормозную систему.
Такой совет дал доцент кафедры «Эксплуатация автомобильного транспорта и автосервис» МАДИ Лев Зиманов, передаёт радио Sputnik.
«С +5 градусов и выше зимний вариант уже теряет все свои преимущества и приобретает только одни недостатки», - отметил Зиманов.
Весной надо провести динамическую балансировку колес на стенде шиномонтажа. Иначе начнется повышенный износ шин.
Необходимо проверить и тормозную систему: из-за дорожного реагента могут трескаться тормозные шланги. Надо уделить внимание и тормозным колодкам.
«Также стоит осмотреть износ самого тормозного диска. Это попутная работа, пока вы меняете колеса», - отметил Зиманов.
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Бортжурнал,ИА Sputnik,
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