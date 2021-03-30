Subaru представила универсал Subaru Outback

Компания Subaru представила новую версию Outback, которая по праву может называться «самой внедорожной» в линейке. Subaru Outback Wilderness Edition, приготовленный эксклюзивно для рынков США и Канады, отличается от стандартного особым обвесом, контрастными акцентами в экстерьере и интерьере, а также увеличенным дорожным просветом.

Фото: Subaru Outback Wilderness Edition © Subaru Subaru Outback Wilderness Edition © Subaru

Subaru позиционирует новинку не только как «самую внедорожную», но и как «самую выносливую» версию Outback, которую наделили рядом функций, недоступных на других моделях. В будущем марка выпустит и другие автомобили внедорожной серии Wilderness , в которой Outback стал первенцем.

Wilderness Edition получила специально перенастроенную подвеску, которая стала еще жестче, чем раньше, и обеспечивает повышенную устойчивость на пересеченной местности. Также в оснащение входит внедорожный режим работы трансмиссии X-Mode с расширенным функционалом и профилями Snow/Dirt и Deep Snow/Mud, подбирающий оптимальные характеристики работы антипробуксовочной системы и силового агрегата.

Новинка на 20 миллиметров выше «обычного» Outback: ее клиренс вырос до 241 миллиметра. Благодаря этому угол въезда увеличился с 18,6 до 20 градусов, съезда – с 21,7 до 23,6 градуса, а угол рампы – с 19,4 до 21,2 градуса.

Но узнать особую версию можно не только по высокой посадке, но и по новым элементам экстерьера. В их числе – крупные накладки на передний и задний бамперы, антибликовая наклейка на капоте, увеличенная облицовка колесных арок, яркие акценты с покрытием из анодированной меди и шильдики с наименованием версии. Также в оснащение входят защита днища и внедорожные шины Yokohama Geolandar для 17-дюймовых колес с особым дизайном.

Салон украшен ярко-оранжевыми вставками на руле, дверных картах и рукоятке селектора передач, которым вторит прострочка сидений. На подголовниках и на ковриках имеются логотипы Wilderness Edition, а в остальном интерьер повторяет стандартный Outback с 11,6-дюймовым тачскрином мультимедийного комплекса.

Под капотом без изменений: Subaru Outback Wilderness Edition оснащается 2,4-литровым турбомотором, по-прежнему развивающим 264 лошадиные силы и 376 Нм крутящего момента. Пару ему составляет вариатор с пересмотренным главным передаточным отношением: с 4.11:1 у стандартной модели до 4.44:1.

Стоимость Outback Wilderness Edition пока не объявлена, но ожидается, что она составит порядка 40 000 долларов (три миллиона рублей по текущему курсу). Ценник японская марка обещает раскрыть ближе к старту продаж.