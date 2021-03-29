Агрегаторов такси предложили запретить

Расценки на такси в Москве с начала года изменились только у агрегаторов, но не у таксопарков. Об этом заявил автоэксперт, координатор движения «Стоп нелегал», советник профсоюза таксистов Евгений Грэк.

Эксперт прокомментировал «НСН» информацию о том, что тарифы на поездки в такси до конца года могут вырасти на 5-10% из-за подорожания топлива. В ряде регионов уже зафиксировали случаи завышения цен в несколько раз.

По словам Грэка, основные проблемы на рынке перевозок связаны с агрегаторами такси.

Он отметил, что тарифы на поездки в Москве с начала года у автопарков не менялись.

«Другое дело, что цены могли измениться у агрегаторов-приложений, которые регулярно участвуют в сводке происшествий и не имеют ни одного своего автомобиля, но пытаются устанавливать цены, конкурируя с реальными таксопарками», - заметил он.

По словам Грэка, у агрегаторов отсутствует контроль за водителями и пассажирами, за руль садятся водители без прав или в розыске, однако чиновники этого не замечают и с проблемой не борются.

«На взгляд общественного движения «Стоп нелегал» и московских профсоюзов таксистов, вариантов решения два – либо призвать всех агрегаторов к соблюдению действующего законодательства, либо запретить их деятельность на территории РФ», - заявил он.

По мнению Грэка, рост цен на топливо скажется на тарифах через 1-2 месяца. При этом, если государство включится в проблему и стабилизирует цены, автопарки могут откатить повышение тарифов назад.