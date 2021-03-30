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В Сети появились объявления о продаже Aurus Senat

Motor.ru
5 часов назад
Дилерский центр «Авилон» разместил сразу девять объявлений о продаже седанов Aurus Senat — они опубликованы на Auto.ru с пометкой «в пути». Модель доступна в нескольких расцветках, при этом начальная стоимость всех машин одинаковая и составляет 24 миллиона рублей.
В Сети появились объявления о продаже Aurus Senat
Фото: MotorMotor
Все «Сенаты», выставленные на сайте, в одинаковой комплектации Top. Они оснащены светодиодной оптикой, датчиками дождя и света, пакетом систем помощи водителю, сиденьями с подогревом, вентиляцией и функцией массажа, беспроводной зарядкой для смартфона, премиальной аудиосистемой, климат-контролем и парктрониками. На выбор предложены седаны в белом, черном, сером, синем и бежевом цвете.
Силовая установка во всех случаях одинаковая: в движение Aurus Senat приводит 4,4-литровый бензиновый мотор V8 мощностью 598 лошадиных сил, который работает в тандеме с 9-диапазонной автоматической коробкой передач. Привод — полный.
Гражданские версии Aurus Senat встали на конвейер завода Sollers в Елабужском районе Республики Татарстан в начале марта. Автомобили, не предназначенные для свободной продажи, в том числе бронированные «Сенаты», по прежнему собирают усилиями ФГУП НАМИ.
Ранее стало известно, что для бронированных автомобилей Aurus разработали брендированные покрышки, которые выпускает Нижнекамский шинный завод. Они получат название Kama Aurus. Незащищенные модификации «Аурусов» «обуты» в Pirelli Scorpion размерности 255/55 R20, которые производят в России.
Бортжурнал,Авилон,Нижнекамскшина,Sollers,
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