В Сети появились объявления о продаже Aurus Senat

Все «Сенаты», выставленные на сайте, в одинаковой комплектации Top. Они оснащены светодиодной оптикой, датчиками дождя и света, пакетом систем помощи водителю, сиденьями с подогревом, вентиляцией и функцией массажа, беспроводной зарядкой для смартфона, премиальной аудиосистемой, климат-контролем и парктрониками. На выбор предложены седаны в белом, черном, сером, синем и бежевом цвете.