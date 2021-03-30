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Эксперт оценил ситуацию на авторынке России

RT на русском
5 часов назад
Автоэксперт Андрей Ломанов оценил ситуацию на автомобильном рынке России.
«Продажи стояли на месте»: эксперт о ситуации на авторынке
Фото: ReutersReuters
В беседе с радио «Комсомольская правда» он выразил мнение, что минувший год был для компаний непростым.
«Продажи стояли на месте», — отметил эксперт.
По его словам, вероятно, впервые за 10 лет цены диктует дилер, а не покупатель.
«Но для меня загадка, куда идёт сейчас вся эта автомобильная индустрия. Будет стареть у нас сейчас парк автомобилей. К сожалению, у нас нет той инфраструктуры, которая бы позволила нам очень оперативно выводить электрические автомобили», — сказал Ломанов.
Ранее главный редактор журнала «За рулём», автоэксперт Максим Кадаков в беседе с Nation News рассказал о перспективах электромобилей.
Бортжурнал,Андрей Ломанов,Максим Кадаков,Комсомольская правда,За рулем,
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