«Продажи стояли на месте»: эксперт о ситуации на авторынке

Автоэксперт Андрей Ломанов
оценил ситуацию на автомобильном рынке России.
В беседе с радио «Комсомольская правда» он выразил мнение, что минувший год был для компаний непростым.
«Продажи стояли на месте», — отметил эксперт.
По его словам, вероятно, впервые за 10 лет цены диктует дилер, а не покупатель.
«Но для меня загадка, куда идёт сейчас вся эта автомобильная индустрия. Будет стареть у нас сейчас парк автомобилей. К сожалению, у нас нет той инфраструктуры, которая бы позволила нам очень оперативно выводить электрические автомобили», — сказал Ломанов.
Ранее главный редактор журнала «За рулём», автоэксперт Максим Кадаков
в беседе с Nation News
рассказал о перспективах электромобилей.