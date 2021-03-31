Аренда и прокат автомобиля — как не потратить лишние деньги

Кот в мешке. Перед тем, как подписывать договор аренды, следует правильно принять авто. Для этого нужно осмотреть не только кузов, но и салон, багажник, а также моторный отсек. По результатам осмотра составляется акт, в который заносятся все имеющиеся недостатки. При приемке автомобиля следует опираться на собственные потребности. Возврат. Многие фирмы по прокату автомобилей ставят жесткие рамки по сроку сдачи. Порой арендатора, который задерживает машину хотя бы на несколько минут, могут заставить заплатить еще за один день. Лучше всего обговорить эти вопросы заранее. Штраф. В России нередко возникают ситуации, когда клиенты берут в прокат
не совсем чистый автомобиль. Такими явлениями пользуются недобросовестные сотрудники компаний. Поэтому не стоит упускать вышеуказанный пункт — первым делом следует провести осмотр. Под грязью часто могут скрываться разные дефекты — царапины и даже вмятины. Поэтому в любом случае нужно настаивать на составлении акта. Если сотрудники отказываются это делать, лучше обойти стороной услуги компании и обратиться в другую фирму. Многие автолюбители на практике попадают в подобные ловушки, а потом несут расходы за непонятные ситуации.