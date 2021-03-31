Аренда и прокат автомобиля — как не потратить лишние деньги

В современном мире многие люди не представляют своей жизни без транспортных средств. Общественный транспорт у большинства находится в шаговой доступности, но он не всегда отвечает всем требованиям. Поэтому многие обращаются за услугами проката или аренды автомобилей. Из-за повышающегося спроса в данном сегменте, компании, которые предоставляют аренду, начали искать новые способы обмана клиентов. Специалисты составляют некоторые рекомендации, которые помогут избежать финансовых затрат и обезопасят от обвинений компаний.

Страховка. Многие компании, которые занимаются арендой автомобилей, включают в итоговую стоимость цену страховки. В этом пункте должна быть прописана необходимость возмещения ущерба в случае ДТП. Как правило, сумма такого дополнения существенная. Если нужно сократить расходы, лучше приобретать страховку по возмещению франшизы. Но можно и рискнуть — если во время аренды не произойдет ДТП, то экономия будет еще больше. Базовая страховка не предусматривает выплату ущерба из-за дефектов днища, стекол, крыши, салона и колес. Поэтому во время приемки транспортного средства нужно внимательно изучить состояние.