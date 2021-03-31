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Аренда и прокат автомобиля — как не потратить лишние деньги

Car.ru
3 часа назад
В современном мире многие люди не представляют своей жизни без транспортных средств. Общественный транспорт у большинства находится в шаговой доступности, но он не всегда отвечает всем требованиям. Поэтому многие обращаются за услугами проката или аренды автомобилей. Из-за повышающегося спроса в данном сегменте, компании, которые предоставляют аренду, начали искать новые способы обмана клиентов. Специалисты составляют некоторые рекомендации, которые помогут избежать финансовых затрат и обезопасят от обвинений компаний.
Аренда и прокат автомобиля — как не потратить лишние деньги
Фото: Car.ruCar.ru
Договор. Как и в договоре при оформлении банковского кредита, в этом документе могут встречаться подводные камни. Представителям компаний, которые предоставляют автомобили напрокат, не стоит доверять на 100%. Лучше внимательно изучить договор. Если будут обнаружены непонятные пункты, их нужно прояснить с сотрудником. Лучше всего сразу обращать внимание на следующие вопросы:1) срок и стоимость аренды;2) максимальный пробег за сутки;3) ограничения на передвижение ТС;4) количество топлива в баке;5) передача управления другому лицу и ответственность сторон.
Страховка. Многие компании, которые занимаются арендой автомобилей, включают в итоговую стоимость цену страховки. В этом пункте должна быть прописана необходимость возмещения ущерба в случае ДТП. Как правило, сумма такого дополнения существенная. Если нужно сократить расходы, лучше приобретать страховку по возмещению франшизы. Но можно и рискнуть — если во время аренды не произойдет ДТП, то экономия будет еще больше. Базовая страховка не предусматривает выплату ущерба из-за дефектов днища, стекол, крыши, салона и колес. Поэтому во время приемки транспортного средства нужно внимательно изучить состояние.
Кот в мешке. Перед тем, как подписывать договор аренды, следует правильно принять авто. Для этого нужно осмотреть не только кузов, но и салон, багажник, а также моторный отсек. По результатам осмотра составляется акт, в который заносятся все имеющиеся недостатки. При приемке автомобиля следует опираться на собственные потребности. Возврат. Многие фирмы по прокату автомобилей ставят жесткие рамки по сроку сдачи. Порой арендатора, который задерживает машину хотя бы на несколько минут, могут заставить заплатить еще за один день. Лучше всего обговорить эти вопросы заранее. Штраф. В России нередко возникают ситуации, когда клиенты берут в прокат не совсем чистый автомобиль. Такими явлениями пользуются недобросовестные сотрудники компаний. Поэтому не стоит упускать вышеуказанный пункт — первым делом следует провести осмотр. Под грязью часто могут скрываться разные дефекты — царапины и даже вмятины. Поэтому в любом случае нужно настаивать на составлении акта. Если сотрудники отказываются это делать, лучше обойти стороной услуги компании и обратиться в другую фирму. Многие автолюбители на практике попадают в подобные ловушки, а потом несут расходы за непонятные ситуации.
Итог. Прокат и аренда автомобиля — полезная услуга в России, которая постепенно набирает популярность. Недобросовестные компании научились обманывать клиентов и наживаться на них.
Бортжурнал,
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