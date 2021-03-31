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Автоэксперт дал советы по смене зимней резины

RT на русском
1 час назад
Председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин дал советы по смене зимней резины.
Автоэксперт дал советы по смене зимней резины
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Как только устанавливается стабильная плюсовая температура, нет этого перехода через ноль в ночное время, мне кажется, что уже можно менять резину», — сказал он в беседе с радио «Комсомольская правда».
По его словам, если ещё есть риск заморозков, то лучше повременить с «переобуванием».
Как отметил Похмелкин, безопасность должна быть на первом месте.
«В апреле, мы с вами прекрасно знаем, может быть похолодание, может, даже снег опять выпадет, может, снова гололёд, поэтому надо быть достаточно аккуратными», — сказал эксперт.
Он добавил, что во второй половине апреля устанавливается погода, которая позволяет спокойно ездить на летней резине.
Ранее технический директор Fresh Auto Максим Рязанов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» дал советы по безопасному вождению во время гололёда.
Бортжурнал,Максим Рязанов,Виктор Похмелкин,Комсомольская правда,
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