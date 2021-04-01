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Какие факторы влияют на максимальную скорость автомобиля

Car.ru
1 час назад
Человек, который почти не разбирается в автомобилестроении, при выборе транспортного средства опирается не на самые важные параметры. Например, многие полагают, что самым главным фактором является максимальная скорость. Подобная логика была у детишек еще несколько десятилетий назад, когда они заглядывали в салоны транспортных средств и пытались разглядеть показатель спидометра. По их мнению, самой крутой машиной была та, у которой это значение было больше. Сегодня цифры на спидометре наносятся с запасом. Рассмотрим, какие факторы оказывают влияние на реальную скорость автомобиля.
Какие факторы влияют на максимальную скорость автомобиля
Фото: car.rucar.ru
Погода. Испытатели всегда проводят измерение предельной скорости в 2 направлениях. Это необходимо для того, чтобы исключить возможность воздействия ветра. Даже в случае полного отсутствия ветра, разница в скорости в разных направлениях может достигать и 10 км/ч. Плотность воздуха зависит от атмосферного давления, а значит и от сопротивления движению. При низком давлении показатели тоже не самые лучшие, так как цилиндры наполняются хуже, а мощность мотора снижается. В дождь повышается плотность среды, что отрицательно сказывается на возможностях транспортного средства.
Аэродинамика. Если на кузове автомобиля есть антенны, боковые зеркала, брызговики, это способствует появлению дополнительного сопротивления движению. Уровень максимальной скорости в таких условиях снижается на 6%. Очистители стекла сокращают скорость на 1%, а открытые окна и наличие багажника на крыше — на 10%. Аналогичное явление вызывает и грязь с проселочных дорог, которая налипает на кузов. Колеса и покрышки. Если спустить давление в шинах, это повысит сопротивление качению и снизит скорость автомобиля. Точно такое же действие возникает в случае, если сбился угол положения колес. Это часто происходит во время эксплуатации транспортного средства, поэтому нужно постоянно контролировать параметр.
Коробка передач. Если хотя бы одна часть трансмиссии находится в неисправном состоянии, на колеса будет передаваться не вся мощность мотора. Снижение скорости может возникать из-за проскальзывания фрикционов или ремня у вариаторов. Кроме того, подобные явления создаются при блокировке гидравлического трансформатора АКПП. Двигатель. В данном случае речь идет не о серьезной поломке, а о мелких дефектах. Как правило, скорость зависит от качества применяемого топлива. Но может быть и другой случай — если вместо АИ-95 используется АИ-92. Мотор в таких условиях может тормозить. Дорога. На показатель скорости может оказывать влияние наличие уклонов на дорожном полотне. Кроме того, свою долю в этом деле оставляет неровное дорожное покрытие. Высокая нагрузка. Чем больше вес автомобиля, тем меньше будет установлена максимальная скорость. Дело в том, что под высокой нагрузкой возрастает сопротивление резины, что и приводит к медленному движению.
Итог. Максимальная скорость автомобиля зависит от многих факторов. Не всегда автомобили с одним и тем же показателем одинаково преодолевают определенные участки дорог.
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