Какие факторы влияют на максимальную скорость автомобиля

Коробка передач.
Если хотя бы одна часть трансмиссии находится в неисправном состоянии, на колеса будет передаваться не вся мощность мотора. Снижение скорости может возникать из-за проскальзывания фрикционов или ремня у вариаторов. Кроме того, подобные явления создаются при блокировке гидравлического трансформатора АКПП. Двигатель. В данном случае речь идет не о серьезной поломке, а о мелких дефектах. Как правило, скорость
зависит от качества применяемого топлива. Но может быть и другой случай — если вместо АИ-95 используется АИ-92. Мотор в таких условиях может тормозить. Дорога. На показатель скорости может оказывать влияние наличие уклонов на дорожном полотне. Кроме того, свою долю в этом деле оставляет неровное дорожное покрытие. Высокая нагрузка. Чем больше вес автомобиля, тем меньше будет установлена максимальная скорость. Дело в том, что под высокой нагрузкой возрастает сопротивление резины, что и приводит к медленному движению.