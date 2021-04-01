Какие факторы влияют на максимальную скорость автомобиля

Человек, который почти не разбирается в автомобилестроении, при выборе транспортного средства опирается не на самые важные параметры. Например, многие полагают, что самым главным фактором является максимальная скорость. Подобная логика была у детишек еще несколько десятилетий назад, когда они заглядывали в салоны транспортных средств и пытались разглядеть показатель спидометра. По их мнению, самой крутой машиной была та, у которой это значение было больше. Сегодня цифры на спидометре наносятся с запасом. Рассмотрим, какие факторы оказывают влияние на реальную скорость автомобиля.