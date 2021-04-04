Эксперт  раскрыл схемы мошенничества при покупке автомобиля

«У нас существует абсолютно открытая бесплатная система, бесплатный сайт reestr-zalogov.ru. Заходите на него, вбиваете VIN-номер той машины, которую вы собираетесь покупать, проверяете, висит на ней запрет регистрационных действий или нет», — рассказал эксперт.
«Проверяйте приборами, берите с собой экспертов, прибегайте к помощи бесплатных сайтов. Самое основное — это, помимо технической составляющей машины, юридическая. Если колёса, двери, железку выправить можно, то запрет регистрационных действий снимается куда сложнее», — говорит Славнов.