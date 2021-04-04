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Эксперт  раскрыл схемы мошенничества при покупке автомобиля

Майк Габриелян
1 час назад
В России мошенники продают автомобили, которые арестованы либо находятся в залоге у банка. Поэтому проверять автомобиль при покупке с рук необходимо по информационным базам в интернете. Об этом сообщает RT со ссылкой на автоюриста Дмитрия Славнова.
Эксперт раскрыл схемы мошенничества при покупке автомобиля
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
«У нас существует абсолютно открытая бесплатная система, бесплатный сайт reestr-zalogov.ru. Заходите на него, вбиваете VIN-номер той машины, которую вы собираетесь покупать, проверяете, висит на ней запрет регистрационных действий или нет», — рассказал эксперт.
Он также посоветовал использовать и другие базы: ГИБДД, «Автобот», «Автокод» и др.
После подобного юридического аудита надо переходить к технической проверке. Например, надо понять, находится ли машина в заводской окраске либо на ней килограммы шпаклёвки.
Последнее означает, что автомобиль мог быть в аварии. Лучше всего обратиться к специалистам или приобрести специальные приборы.
«Проверяйте приборами, берите с собой экспертов, прибегайте к помощи бесплатных сайтов. Самое основное — это, помимо технической составляющей машины, юридическая. Если колёса, двери, железку выправить можно, то запрет регистрационных действий снимается куда сложнее», — говорит Славнов.
Ранее «Рамблер» сообщал, что 38-летний заключенный, находясь в колонии на Урале, «продал» 9 несуществующих машин 7 покупателям.
Бортжурнал,Дмитрий Славнов,ГИБДД,
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