Кабмин решил ужесточить наказание за вождение в пьяном виде

Правительство России предлагает депутатам Госдумы рассмотреть поправки в статью 264.1 УК РФ о «Нарушении правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Кабмин предлагает увеличить штраф и максимальное наказание для лиц, которые повторно управляют транспортом в нетрезвом виде.

В Госдуму внесен законопроект об увеличении максимального срока лишения свободы за повторное вождение транспорта в нетрезвом виде.

Кабмин предлагает внести правки в статью 264.1 УК РФ. Ее действующая редакция предусматривает штраф до 300 тыс. рублей или лишение свободы на срок от одного года до двух лет за повторное управление автомобилем или другим механическим транспортом в нетрезвом виде. Правительство предлагает сделать максимальным наказание в виде трех лет лишения свободы.

Такое же наказание предусмотрено и для водителей, которые отказались от прохождения медицинского освидетельствования или имели судимость по статье о ДТП, которое было совершено в состоянии алкогольного опьянения и повлекшее тяжкий вред здоровью или гибель людей.

Авторы изменений предлагают дополнить статью 264.1 увеличением не только срока лишения свободы, но и штрафа, установив его от 300 тыс. до 500 тыс. рублей с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет.

«Актуальность обозначенных изменений обусловлена увеличивающейся степенью общественной опасности при управлении транспортным средством в состоянии опьянения и необходимостью применения более строгих санкций за неоднократное его совершение», — говорится в пояснительной записке.

Разработчики изменений также привели статистику. В 2016 году правоохранители расследовали уголовные дела о почти 85 тыс. преступлений, которые предусмотрены статьей 264.1 УК РФ. Практически все из них были направлены в суд.

Но с течением лет статистика улучшается. «За 2017 год — 79 783 [преступления] и 78 980 [из них направлены в суд], за 2018 год — 73 115 и 72 149, за 2019 год — 65 967 и 64 919, за 2020 год — 66 301 и 65 195 соответственно». Тем не менее авторы инициативы подчеркнули, что «количество таких уголовно наказуемых деяний сохраняется на высоком уровне».

О том, что такие ужесточения законодательства могут последовать уже в скором времени, ранее рассказали в МВД в разговоре с РИА «Новости», отметив, что законопроект внесли в правительство еще в январе.

В июне прошлого года после смертельного ДТП, виновником которого стал актер Михаил Ефремов , сенатор Сергей Леонов выразил мнение, что за неоднократное нарушение ПДД в состоянии алкогольного или наркотического опьянения нужно лишать водительских прав пожизненно.

«Как человек, имеющий отношение к медицине, могу сказать, что лечение от алкогольной или наркотической зависимости не дает долгосрочного результата, если сам человек не захочет вылечиться. В итоге, может произойти срыв и пациент вновь начнет употреблять алкоголь или наркотические вещества», — сказал Леонов в комментарии РИА «Новости».

В то же время он отметил, что нынешнее законодательство предусматривает слишком мягкое наказание для водителей, которые садятся за руль автомобиля в нетрезвом состоянии.

«Если водителя остановили в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, первый раз его можно лишить прав на год, второй раз — на два года. А если уже третий раз — то пожизненно», — предложил сенатор.