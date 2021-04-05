«АвтоВАЗ» увеличил прибыль на падающем рынке

Волжский автозавод удвоил свою прибыль в минувшем году, ознаменовавшемся спадом продаж и дефицитом автомобилей. В тоже время около 16% оборота российского автогиганта составили субсидии от государства. «Газета.Ru» спросила экспертов, насколько эффективна такая модель бизнеса.

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Чистая прибыль «АвтоВАЗа» по итогу прошлого года по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) составила 741,7 млн рублей, что практически вдове выше аналогичного показателя предыдущего года (385,5 млн рублей), свидетельствует база данных «СПАРК-Интерфакс».

В то же время на 256,8 млрд рублей выручки «АвтоВАЗа» в прошлом финансовом году (по РСБУ) приходится 39,7 млрд субсидий, свидетельствует статистика Счетной палаты . Таким образом, госпомощь составляет практически 16% от оборота компании. При этом субсидии не облагаются налогами. Серди назначений госплатежей в частности указываются выплаты производителям автомобилей, соответствующих нормам «Евро-4» и «Евро-5», компенсации части затрат на содержание рабочих мест и возмещение затрат на скидку покупателям газомотрных моделей.

Прошлый год был удачен для бренда Lada — его продажи падали медленнее рынка, а в некоторые месяцы росли и отмечался дефицит ходовых машин.

По данным комитета автопроизводителей Ассоциации Европейского Бизнеса (АЕБ) в России, за прошлый год авторынок России сократился на 9,1% (до 1,6 млн шт.), в то время, как «АвтоВАЗ» реализовал на падающем рынке 343,5 тыс. машин, что лишь на 5% ниже чем годом ранее.

В пресс-службе «АвтоВАЗа» уклонились от ответа на вопрос, какую роль играют субсидии в прибыльности компании. Финансовая отчетность по РСБУ отражает финансовое положение компании, но одного отчета недостаточно для полной оценки финансового положения внутри группы «АвтоВАЗ», которая входит в международную группу Renault через совместное предприятие (Alliance Rostec Auto BV), рассказал директор по внешним связям Волжского автозавода Сергей Ильинский.

Он напомнил, что, согласно годовому отчету группы Renault по международным стандартам финансовой отечности в прошлом году группа «АвтоВАЗ» получила не прибыль, а убыток в 196 млн.

В то время как 2019 год группа закончила с чистой прибылью по МСФО в размере 72 млн.

«Выручка группы «АвтоВАЗ» в структуре Groupe Renault в прошлом году составила 2,8 млрд, что на 17% меньше, чем в 2019 году ( 3,4 млрд)», — уточнил в беседе с «Газетой.Ru» Ильинский.

Собеседник обратил внимание на то, что финансовые показатели по РСБУ и МСФО имеют разную методологию формирования. РСБУ не отражает в полной мере экономическое положение компании и выступает в качестве налоговой базы. В свою очередь, методы МСФО путем корректировки и дисконтирования приводят финансовые показатели к справедливым значениям, пояснил Ильинский.

«Для справедливой оценки финансового состояния АО «АвтоВАЗ» необходимо использовать отчетность по МСФО, опубликованную Groupe Renault, в которой раскрываются все финансовые показатели деятельности группы «АвтоВАЗ», — призвал представитель компании.

Эффективность «АвтоВАЗа» в последнее время поднялась, этому во многом способствовала оптимизация издержек производства, которую провело руководство компании, уверен аналитик по автопрому «ВТБ-Капитала» Владимир Беспалов

«Была проведена грамотная рекапитализация, которая позволила решить проблемы долгов. Компания эффективна, как и другие автопроизводители в России. По отраслевым меркам «АвтоВАЗ» работает хорошо, фактически одна пятая рынка ему принадлежит, — заметил в беседе с «Газетой.Ru» Беспалов. —

Что касается субсидий, то нужно понимать, что это компенсация государством взысканного утилизационного сбора.

Получение таких денег вовсе не является свидетельством неэффективности компании, их получают все локальные производители, отмечает эксперт. Беспалов признает, что госсубсидии влияют на доходность компании, но подчеркивает, что такова особенность автомобильного производства в России.

При распределении субсидий отечественные компании получают гораздо больше денег, чем иностранные, считает независимый эксперт Сергей Ифанов. При этом не учитывается инвестиционная нагрузка на иностранных инвесторов, считает он.

«Если мы говорим про «АвтоВАЗ», то он, если не лидер, то в первой тройке получателей госсубсидий.



При желании можно даже высчитать, сколько в вашей Lada деталей оплатило государство. Но «АвтоВАЗ» уже давно не российская компания, а дочка Renault-Nissan. Не призываю никого выделять, логичнее вообще уйти от этих мутных схем субсидирования, которые толком не помогают автопрому», — выразил мнение Ифанов.