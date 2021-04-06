Нехватка парковочных мест в крупных городах не позволяет автомобилистам оставлять свои транспортные средства где удобно. Но многие расценивают данный недостаток дорожной инфраструктуры как прямой призыв к действию. Отметим сразу, что найти место для стоянки можно всегда и везде. Просто во многом определяющую роль играет лень, которая не позволяет оставить автомобиль за километр от места дислокации владельца. Ну раз уж на то пошло, оставить транспорт можно и на платной стоянке. Но многие водители не желают действовать по закону и в ход идут самые разные ухищрения.

Самое любимое альтернативное парковочное место автомобилистов — газон. Без опасений многие водители оставляют свои транспортные средства на зеленых лужайках, а потом удивляются отсутствию машины и предъявляемым штрафам. Самый опасный сезон для водителя — весна. В это время снег начинает обнажать газоны, но далеко не на всех площадках растет трава или цветы. Чтобы уберечь участников дороги от нарушений и штрафов, в Департаменте транспорта Москвы напомнили самые важные правила, которые помогут отличить законное парковочное место от запрещенного для остановки транспорта газона и не стать нарушителем.

Самое первое правило, которое приводит столичный Дептранс — перед парковкой внимательно осмотреться, если речь идет о малознакомой местности. Порой край обочины может незаметно переходить в газон. Во дворах жилых домов автомобилям запрещено заезжать на территорию, на которой нет асфальта. Сюда относится детская площадка, газон и пешеходные дорожки. Если хотя бы одно колесо будет выступать за асфальт, автомобилист без сомнений становится нарушителем ПДД.

За парковку автомобиля на газоне можно получить крупный штраф. В Санкт-Петербурге его размер определяется в пределах 3000 — 5000 рублей, а в Москве санкции более строгие — исключительно 5000 рублей. Если автомобиль, который стоит на газоне, принадлежит должностному лицу или организации, размер штрафа вырастает до 30 000 и 300 000 рублей соответственно. В регионах суммы немного ниже.

Если вдруг на ваше имя выписали штраф за парковку на газоне, но вы уверены в своей невиновности на 100%, можно попытаться отменить его действие. У автомобилиста есть 10 дней с момента оформления штрафа на то, чтобы направить обращение в районный суд по месту совершения предполагаемого нарушения. Но практика показывает, что обжаловать подобные штрафы почти невозможно. Но если у автомобилиста будут весомые доказательства в виде записи с видеорегистратора, есть шанс отменить действие протокола.

Многие участники дорожного движения не знают, что, согласно закону, считается газоном. Для многих складывается представление о площадке с травой или цветами. Однако, на газоне могут расти деревья и кустарники. Парковаться на автомобиле нельзя на территории городских парков, в скверах, садах, бульварах, газонах и цветниках. В любом случае, лучше проехать лишний километр и найти свободное место, чем бросать автомобиль в не предназначенных для парковки местах, а потом платить крупные штрафы.