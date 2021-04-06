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Парковка на газоне — определение, штрафы

Car.ru
2 часа назад
Нехватка парковочных мест в крупных городах не позволяет автомобилистам оставлять свои транспортные средства где удобно. Но многие расценивают данный недостаток дорожной инфраструктуры как прямой призыв к действию. Отметим сразу, что найти место для стоянки можно всегда и везде. Просто во многом определяющую роль играет лень, которая не позволяет оставить автомобиль за километр от места дислокации владельца. Ну раз уж на то пошло, оставить транспорт можно и на платной стоянке. Но многие водители не желают действовать по закону и в ход идут самые разные ухищрения.
Самое любимое альтернативное парковочное место автомобилистов — газон. Без опасений многие водители оставляют свои транспортные средства на зеленых лужайках, а потом удивляются отсутствию машины и предъявляемым штрафам. Самый опасный сезон для водителя — весна. В это время снег начинает обнажать газоны, но далеко не на всех площадках растет трава или цветы. Чтобы уберечь участников дороги от нарушений и штрафов, в Департаменте транспорта Москвы напомнили самые важные правила, которые помогут отличить законное парковочное место от запрещенного для остановки транспорта газона и не стать нарушителем.
Самое первое правило, которое приводит столичный Дептранс — перед парковкой внимательно осмотреться, если речь идет о малознакомой местности. Порой край обочины может незаметно переходить в газон. Во дворах жилых домов автомобилям запрещено заезжать на территорию, на которой нет асфальта. Сюда относится детская площадка, газон и пешеходные дорожки. Если хотя бы одно колесо будет выступать за асфальт, автомобилист без сомнений становится нарушителем ПДД.
За парковку автомобиля на газоне можно получить крупный штраф. В Санкт-Петербурге его размер определяется в пределах 3000 — 5000 рублей, а в Москве санкции более строгие — исключительно 5000 рублей. Если автомобиль, который стоит на газоне, принадлежит должностному лицу или организации, размер штрафа вырастает до 30 000 и 300 000 рублей соответственно. В регионах суммы немного ниже.
Если вдруг на ваше имя выписали штраф за парковку на газоне, но вы уверены в своей невиновности на 100%, можно попытаться отменить его действие. У автомобилиста есть 10 дней с момента оформления штрафа на то, чтобы направить обращение в районный суд по месту совершения предполагаемого нарушения. Но практика показывает, что обжаловать подобные штрафы почти невозможно. Но если у автомобилиста будут весомые доказательства в виде записи с видеорегистратора, есть шанс отменить действие протокола.
Многие участники дорожного движения не знают, что, согласно закону, считается газоном. Для многих складывается представление о площадке с травой или цветами. Однако, на газоне могут расти деревья и кустарники. Парковаться на автомобиле нельзя на территории городских парков, в скверах, садах, бульварах, газонах и цветниках. В любом случае, лучше проехать лишний километр и найти свободное место, чем бросать автомобиль в не предназначенных для парковки местах, а потом платить крупные штрафы.
Итог. Парковка автомобиля на газонах запрещена во всех городах России. Однако, автомобилисты часто нарушают данное правило, так как не знают, что по закону обозначается словом «газон».
Бортжурнал,
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