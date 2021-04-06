Как заменить перегоревшие лампочки в автомобиле

Заметим, что в большинстве автомобилей устанавливаются галогенные лампы. Во время установки их нельзя трогать голыми руками. Дело в том, что в процессе работы такая лампочка
может нагреваться до высокой температуры. Если на поверхности будут жировые пятна от пальцев рук, это может привести к неравномерному нагреванию. А заканчивается все тем, что лампочка просто лопается. При установке колба должна находиться в идеальном состоянии — без повреждений и царапин. В остальном процесс замены не представляет сложности.Замена в фаре. Первым делом стоит определиться, нужно снимать саму фару или нет. В современных автомобилях конструкция такова, что для замены не требуется демонтировать фару. Из посадочного места нужно выкрутить цоколь, вытащить лампу из разъема и установить новую. Однако, в отдельных случаях, снятие фары все же потребуется. Как правило, это необходимо для удобства проведения работ. Для того чтобы снять фару, нужно выкрутить шпильки, которые проходят в корпус.