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Как заменить перегоревшие лампочки в автомобиле

Car.ru
2 часа назад
Наиболее важные элементы, без которых нельзя эксплуатировать автомобиль - лампочки. И сюда можно отнести головную оптику, задние фонари, габаритные огни и даже свет в салоне автомобиля. Работоспособность данного оборудования влияет не только на комфорт, но и на безопасность.
Любая лампочка в транспортном средстве имеет определенный ресурс. Одни выходят из строя раньше, другие позже. Но автомобилисту следует заранее контролировать состояние цепи и на всякий случай иметь в багажнике запасные элементы. Без ближнего, дальнего света, указателей поворота и стоп-сигналов передвигаться на автомобиле запрещено. За игнорирование данного правила можно получить штраф. Рассмотрим, как правильно проводить замену лампочек и с какими трудностями можно столкнуться.Средний срок службы осветительного элемента зависит от ресурса, который закладывается еще на производстве. Кроме того, важную роль в работоспособности играют условия эксплуатации. Например, изделия из Китая могут прослужить до 200 часов, но даже здесь есть исключения. Оригинальные лампочки могут проработать и несколько лет — светить через несколько месяцев они будут так же ярко, как и в первые дни. Средний срок службы оригинальных запчастей составляет 1.5 -2 года. Несмотря на такой срок, в багажнике рекомендуется всегда перевозить запасные. Если на трассе в темное время суток лампочка выйдет из строя, можно будет легко заменить ее на новую.
Заметим, что в большинстве автомобилей устанавливаются галогенные лампы. Во время установки их нельзя трогать голыми руками. Дело в том, что в процессе работы такая лампочка может нагреваться до высокой температуры. Если на поверхности будут жировые пятна от пальцев рук, это может привести к неравномерному нагреванию. А заканчивается все тем, что лампочка просто лопается. При установке колба должна находиться в идеальном состоянии — без повреждений и царапин. В остальном процесс замены не представляет сложности.Замена в фаре. Первым делом стоит определиться, нужно снимать саму фару или нет. В современных автомобилях конструкция такова, что для замены не требуется демонтировать фару. Из посадочного места нужно выкрутить цоколь, вытащить лампу из разъема и установить новую. Однако, в отдельных случаях, снятие фары все же потребуется. Как правило, это необходимо для удобства проведения работ. Для того чтобы снять фару, нужно выкрутить шпильки, которые проходят в корпус.
Подсветка номерного знака. Как правило, на данном элементе устанавливается 2 лампы W5W. Это стандартный вариант цоколя. Процедура замены очень простая — нужно снять крепление с защелок. После этого нужно вытащить лампу из защитного кожуха и поставить новую. Если для крепления применяются шурупы, они со временем могут закисать. Для снятия можно применить WD-40. Если сгорела лампа на панели приборов, справиться с проблемой можно тоже самостоятельно. В каждом случае процесс ремонта будет зависеть от модели автомобиля. Однако, процедура для всех стандартная — снять приборную панель, отсоединить колодку, найти неисправный элемент и заменить его на новый.
Итог. С заменой лампочек в автомобиле можно справиться самостоятельно. Эксплуатировать транспортное средство с нерабочими элементами освещения запрещено.
Бортжурнал,
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