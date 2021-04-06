Как заменить перегоревшие лампочки в автомобиле

Любая лампочка в транспортном средстве имеет определенный ресурс. Одни выходят из строя раньше, другие позже. Но автомобилисту следует заранее контролировать состояние цепи и на всякий случай иметь в багажнике запасные элементы. Без ближнего, дальнего света, указателей поворота и стоп-сигналов передвигаться на автомобиле запрещено. За игнорирование данного правила можно получить штраф. Рассмотрим, как правильно проводить замену лампочек и с какими трудностями можно столкнуться.Средний срок службы осветительного элемента зависит от ресурса, который закладывается еще на производстве. Кроме того, важную роль в работоспособности играют условия эксплуатации. Например, изделия из Китая могут прослужить до 200 часов, но даже здесь есть исключения. Оригинальные лампочки могут проработать и несколько лет — светить через несколько месяцев они будут так же ярко, как и в первые дни. Средний срок службы оригинальных запчастей составляет 1.5 -2 года. Несмотря на такой срок, в багажнике рекомендуется всегда перевозить запасные. Если на трассе в темное время суток лампочка выйдет из строя, можно будет легко заменить ее на новую.