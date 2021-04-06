Что лучше: парковочные датчики или камеры?

Системы помощи во время парковки предлагают в стандартной комплектации многих новых авто. Однако владельцы старых машин тоже могут воспользоваться данной опцией.

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В данном случае следует подобрать нужные комплектующие, а также обратиться в сервис. Там мастера поставят, а также настроят датчики. Самой простой системой помощи при парковке являются датчики, которые информируют о препятствии позади авто. Обычно предупреждение подается с помощью раздражающего звукового сигнала. Их погрешность составляет 30 – 35 см.

Более продвинутым решением является камера заднего вида. Система включает миниатюрную камеру с широкоугольным объективом, которая размещается в задней части авто, а также дисплей внутри машины.

Поле зрения камеры охватывает заднюю часть бампера и демонстрирует, что происходит за транспортным средством. В сложных версиях имеется датчик положения руля, а также вспомогательные линии, которые показывают приблизительный радиус поворота авто. Все происходящее в задней части авто можно увидеть на мониторе, который размещается в салоне машины.