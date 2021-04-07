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ТОП-5 авто с долговечной подвеской

Car.ru
2 часа назад
Россияне с хорошими доходами в последнее время меняют машину на новую, когда “старой” исполняется три года. За такое время авто еще остается работоспособным и имеет вполне презентабельный вид.
ТОП-5 авто с долговечной подвеской
Фото: Car.ruCar.ru
Но большая часть российских автолюбителей считает, что покупать нужно машину с высокой надежностью. В частности, речь идет и о подвеске. Ниже мы предлагаем пятерку наиболее надежных моделей по части подвески.
Известны случаи, когда Renault Logan отхаживал до 350 000 километров без какого-либо ремонта подвески.
Honda Civic восьмого поколения также может похвастаться надежной подвеской.
У Ford Fusion подвеска немного жестковата. При этом она служит довольно долго. Такой автомобиль без ремонта подвески выхаживает более 200 000 километров.
Среди японских моделей, наиболее живучей подвеской обладает Toyota Yaris.
О Kia Rio третьего поколения ходят различные слухи. Но то, что ее подвеска весьма надежна — это факт. Известны случаи, когда без ремонта подвески Kia Rio проходил до 550 000 километров. То порог в 200 000 километров — это вполне реально.
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