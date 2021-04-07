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ВАЗ-2101 вошел в топ-5 популярнейших авто в мире

Артём Кульша
2 часа назад
ВАЗ-2101 — пятый по популярности автомобиль в мире. Об этом сообщает 110km.
ВАЗ-2101 вошел в топ-5 популярнейших авто в мире
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Издание составило топ-10 популярнейших моделей машин в истории. 10-е место занял электрокар «Тесла Модель 3». С момента начала сборки в 2017 году было продано более 800 тысяч экземпляров.
Девятое занимает «Тойота Приус». Она была выпущена более 20 лет назад и продана в шести миллионах экземплярах. Микроавтобус «Фольксваген Транспортер» (Type 2 или Kombi) занимает восьмое место. Он начал выпускаться в 1950 году. С тех пор было продано более 12 миллионов экземпляров.
Седьмое занимает «Шевроле Импала» (продано более 13 миллионов экземпляров с конца 1950-х до середины 1990-х), шестое — «Форд Модель Т» (около 16,5 миллиона с 1908 по 1927 год), пятое — ВАЗ-2101 (более 17 миллионов с 1970 до 2012-го), четвертое — «Фольксваген Жук» (свыше 21,5 миллиона с 1946 до 2003-го).
Третье место занимает «Фольксваген Гольф» (около 35 миллионов с 1974-го), второе — «Форд Ф-Серия» (более 34 миллионов с 1948-го), первое — «Тойота Королла» (более 44 миллионов с 1966-го).
В марте, как сообщал «Рамблер», сервис «Авито.Авто» обнародовал результаты анализа данных о продажах на вторичном авторынке в 2020 году. Согласно им, машины российских производителей оказались наиболее продаваемыми в целом по стране — 30,6%. Лишь в пяти регионах импортные (японские) машины опередили российские по продажам — в Алтайском и Красноярском краях, Омской, Иркутской и Новосибирской областях.
Бортжурнал,Автоновости,Chevrolet,Toyota,Tesla,Volkswagen,
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