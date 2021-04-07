ВАЗ-2101 вошел в топ-5 популярнейших авто в мире

Третье место занимает «Фольксваген Гольф» (около 35 миллионов с 1974-го), второе — «Форд Ф-Серия» (более 34 миллионов с 1948-го), первое — «Тойота Королла» (более 44 миллионов с 1966-го).

В марте, как сообщал «Рамблер», сервис «Авито.Авто» обнародовал результаты анализа данных о продажах на вторичном авторынке в 2020 году. Согласно им, машины российских производителей оказались наиболее продаваемыми в целом по стране — 30,6%. Лишь в пяти регионах импортные (японские) машины опередили российские по продажам — в Алтайском и Красноярском краях, Омской, Иркутской и Новосибирской областях.