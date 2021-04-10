Автомобильный союз назвал опасные ошибки при замене резины

Замена резины с зимней на старую летнюю может привести к серьезным ДТП на дорогах. Об этом заявил вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин

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«У нее [покрышки] может после малейшего удара о неровность дороги образоваться грыжа или она может взорваться», — отметил Шапарин в интервью радио Sputnik.

Эксперт посоветовал не заниматься восстановлением старой резины, предложив в качестве альтернативы бывшую в употреблении, с небольшим износом. Такие покрышки компании привозят из Европы.

Шапарин добавил, что перед установкой любую резину нужно внимательно осматривать, проверять на наличие трещин. Если она окажется откровенно «лысой», ставить ее не нужно.

«Дальше, если у автомобиля проблемы со сходом-развалом, то у вас правая или левая часть покрышки будет „съедена“ больше, чем другая, такую резину устанавливать не стоит», — добавил он.

Ранее доцент кафедры «Эксплуатация автомобильного транспорта и автосервис» МАДИ Лев Зиманов заявил, что подготовкой машин к летнему сезону нужно заниматься в период, когда на улице установится стабильная температура от 5 и выше градусов тепла.