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Автомобильный союз назвал опасные ошибки при замене резины

Ura.Ruиещё 1
54 минуты назад
Замена резины с зимней на старую летнюю может привести к серьезным ДТП на дорогах. Об этом заявил вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.
Автомобильный союз назвал опасные ошибки при замене резины
Фото: © URA.RU© URA.RU
«У нее [покрышки] может после малейшего удара о неровность дороги образоваться грыжа или она может взорваться», — отметил Шапарин в интервью радио Sputnik.
Эксперт посоветовал не заниматься восстановлением старой резины, предложив в качестве альтернативы бывшую в употреблении, с небольшим износом. Такие покрышки компании привозят из Европы.
Шапарин добавил, что перед установкой любую резину нужно внимательно осматривать, проверять на наличие трещин. Если она окажется откровенно «лысой», ставить ее не нужно.
«Дальше, если у автомобиля проблемы со сходом-развалом, то у вас правая или левая часть покрышки будет „съедена“ больше, чем другая, такую резину устанавливать не стоит», — добавил он.
Ранее доцент кафедры «Эксплуатация автомобильного транспорта и автосервис» МАДИ Лев Зиманов заявил, что подготовкой машин к летнему сезону нужно заниматься в период, когда на улице установится стабильная температура от 5 и выше градусов тепла.
Также к лету нужно сбалансировать колеса, иначе шины будут сильно изнашиваться, передает телеканал 360.
Бортжурнал,Автоновости,Антон Шапарин,Телеканал "360° Подмосковье",ИА Sputnik,
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