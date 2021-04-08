Автомобили KIA вновь подорожали в России

Сильнее всего, на 30-50 тысяч рублей, подорожали модели Ceed, ProCeed, К5, Mohave и XCeed.

Как сообщал «Рамблер», ранее KIA подняла цены на свои автомобили в феврале. При этом автодилеры посоветовали россиянам не откладывать покупку авто на 2022 год из-за роста цен. Ожидается, что машины продолжат дорожать на протяжении всего 2021 года.