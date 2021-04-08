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Автомобили KIA вновь подорожали в России

Алиса Селезнёва
1 час назад
Компания KIA в апреле вновь подняла цены на свои автомобили. На 10 – 50 тысяч рублей подорожало большинство моделей, представленных в России, пишет «Цена Авто».
Автомобили KIA вновь подорожали в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Меньше всего, на 10 тысяч рублей, выросли в цене KIA Rio и Rio X. На 20 тысяч дороже стали Cerato, Seltos, Soul и Sportage.
Сильнее всего, на 30-50 тысяч рублей, подорожали модели Ceed, ProCeed, К5, Mohave и XCeed.
При этом прежними остались цены на обновленные KIA Picanto и Stinger, а также на Sorrento и К900.
Как сообщал «Рамблер», ранее KIA подняла цены на свои автомобили в феврале. При этом автодилеры посоветовали россиянам не откладывать покупку авто на 2022 год из-за роста цен. Ожидается, что машины продолжат дорожать на протяжении всего 2021 года.
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