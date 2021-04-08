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Китайские автомобили JAC подорожали в России

Алиса Селезнёва
1 час назад
Эксперты в ходе мониторинга цен на российском автомобильном рынке выяснили, что китайский бренд JAC поднял цены на четыре модели из шести, представленные в России. Об этом сообщает «Цена Авто».
Китайские автомобили JAC подорожали в России
Фото: ТАССТАСС
По данным издания, цена на китайские автомобили выросли на 0,8 – 8,0%. Так, модель J7 подорожала на 20 – 30 тысяч рублей в зависимости от комплектации и продается теперь за 1 209 000 рублей.
Кроссовер S3 вырос в цене на 20 – 50 тысяч рублей. На 10 – 45 тысяч стал дороже S5. Сильней же всего подорожал пикап Т6. Его цена увеличилась на 60 – 120 тысяч рублей.
При этом без изменений остались цены на электромобиль iEV7S и кроссовер S7, продажи которого только начались в России.
«Рамблер» писал, что ранее стало известно о росте цен на автомобили KIA. При этом в первом квартале 2021 года продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей снизились в России на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Бортжурнал,Автоновости,Kia,АК S7,
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