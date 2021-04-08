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Российские Renault подключили к смартфону. Но не все

Motor.ruиещё 1
3 часа назад
Компания Renault подхватила тренд на цифровизацию, получивший новый виток развития во время пандемии, и представила в России подключаемые сервисы Renault Connect. Они позволяют управлять автомобилем через смартфон и пользоваться расширенным функционалом штатного навигатора. Однако досталось новшество не всем: его устанавливают только на новые кроссоверы Duster, Arkana и Kaptur, оснащенные мультимедийной системой EasyLink.
Российские Renault подключили к смартфону
Фото: MotorMotor
Французская марка называет себя первой в массовом сегменте, запустившей полноценные подключаемые сервисы «как заводское решение» – то есть, их устанавливают до продажи. Набором сервисов с похожим функционалом по умолчанию комплектуются премиальные Mercedes-Benz (Me Connect) и BMW (Connected Drive), и отечественные Lada (Lada Connect) – но только за доплату. Свои сервисы есть у Hyundai, Kia и Toyota, однако список их возможностей меньше.
Сервисы Renault Connect – разработка альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. В так называемую «цифровую экосистему» входят телематический блок автомобиля, мультимедийная система EasyLink, обновляющаяся «по воздуху», приложение MY Renault, дистанционные сервисы и облачная система с 28 серверами, связь с которыми обеспечивает «Билайн». По словам представителей Renault, пользователям не стоит волноваться о сохранности данных: в целях безопасности машина подключена только к «облаку» и лишена возможности прямого выхода в открытый интернет.
Чтобы система заработала, нужно установить приложение MY Renault, доступное для iOS и Android, зарегистрироваться, привязать к аккаунту автомобиль, внеся VIN-номер, а потом придумать PIN-код для мультимедийной системы.
С помощью приложения владелец «Рено» может дистанционно блокировать и разблокировать двери и багажник, а также запускать двигатель. Последняя функция была разработана российскими инженерами Renault и пока недоступна за пределами страны. Однако без ключа уехать не получится: при попытке тронуться с места двигатель, запущенный через приложение, заглохнет. Вместе с мотором также можно включить климатическую систему, которая прогреет или, наоборот, охладит салон до комфортной температуры.
В обновленном приложении также можно узнать актуальный пробег автомобиля и отследить его местоположение. Кроме этого, заметно «обогатился» штатный навигатор, использующий данные нидерландской TomTom: теперь в режиме онлайн можно получить данные о пробках, стоимости бензина на ближайших АЗС, ремонте дорог, скоростных ограничениях, дорожных камерах и погоде. Имеется и быстрый поиск мест по ключевым словам, за который отвечает Google.
Маршрут, построенный в приложении MY Renault, теперь можно отправить на EasyLink. Если автомобиль по какой-то причине не сможет добраться до места назначения, навигатор подскажет, как лучше дойти до него пешком.
Сервисами Renault Connect можно дооснастить кроссоверы Arkana, Duster и Kaptur с медиасистемой EasyLink, проданные в России после 11 марта. Бесплатно сервисы будут работать до истечения гарантии – то есть, в течение трех лет. Станут ли они платными по истечении этого периода, в Renault пока не загадывают.
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