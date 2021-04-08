Российские Renault подключили к смартфону

Сервисы Renault Connect – разработка альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. В так называемую «цифровую экосистему» входят телематический блок автомобиля, мультимедийная система EasyLink, обновляющаяся «по воздуху», приложение MY Renault
, дистанционные сервисы и облачная система с 28 серверами, связь с которыми обеспечивает «Билайн». По словам представителей Renault, пользователям не стоит волноваться о сохранности данных: в целях безопасности машина подключена только к «облаку» и лишена возможности прямого выхода в открытый интернет.