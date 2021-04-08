Российские Renault подключили к смартфону

Чтобы система заработала, нужно установить приложение MY Renault, доступное для iOS и Android, зарегистрироваться, привязать к аккаунту автомобиль, внеся VIN-номер, а потом придумать PIN-код для мультимедийной системы.

С помощью приложения владелец «Рено» может дистанционно блокировать и разблокировать двери и багажник, а также запускать двигатель. Последняя функция была разработана российскими инженерами Renault и пока недоступна за пределами страны. Однако без ключа уехать не получится: при попытке тронуться с места двигатель, запущенный через приложение, заглохнет. Вместе с мотором также можно включить климатическую систему, которая прогреет или, наоборот, охладит салон до комфортной температуры.