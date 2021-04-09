Почему глохнет двигатель во время торможения

От стабильности работы двигателя зависит безопасность движения. Если во время эксплуатации начинают появляться неполадки, их нужно диагностировать и искать причину появления. Сюда можно отнести явление, при котором во время нажатия на педаль тормоза глохнет мотор. Происходить это может по разным причинам. Самые распространенные — неисправность вакуумного усилителя, системы питания мотора, дроссельной заслонки и прочее. Рассмотрим, как обнаружить причину проблемы и устранить ее.

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Вакуумный усилитель тормозов. Глохнуть во время торможения чаще всего могут автомобили, у которых вакуумная камера усилителя тормозов соединяется со впускным коллектором. Причина сбоев в работе силового агрегата заключается в подсосе дополнительного воздуха. Последний может возникать из-за механического повреждения перепускного клапана или шланга ВУТ, износа мембраны, негерметичности корпуса вакуумной камеры усилителя.

В каждой точке работы мотора для того, чтобы топливовоздушная смесь сгорала правильно, важно сохранять соотношение бензина к кислороду. Если в системе появляется разгерметизация, во время нажатия на педаль тормоза во впускной коллектор проникает дополнительная порция воздуха. Масса воздушной порции измеряется еще до прохождения коллектора, поэтому дополнительный воздух в системе приведет к переобеднению смеси и прекращению работы мотора.

Нажатие на педаль. Если сечение отверстия, через которое проникает воздух, небольшое, то при плавном нажатии на педаль мотор скорее всего продолжит работу. В закрытом цикле управления работой мотора блок управления постоянно принимает данные с лямбда-зонда. Последний при наличии подсоса воздуха сообщает о переобеднении топливовоздушной смеси. Чтобы мотор не заглох во время работы, электронный блок управления отдаст команду увеличить время открытия форсунок и уменьшить сечение канала.

Но если нажимать на педаль тормоза резко, системе не хватит времени, чтобы компенсировать массу неучтенного воздуха. Поэтому при такой эксплуатации двигатель быстро глохнет. На более старых системах коррекции топливовоздушной смеси кислородный датчик нуждается в большом количестве времени для выхода в рабочий режим. До момента прогрева кислородного датчика блок управления не будет принимать данные сигнала, поэтому автомобиль может глохнуть даже при плавном нажатии на педаль.

Проверка. Нужно несколько раз нажать на педаль тормоза и удерживать ее в таком положении, пока будет запускаться мотор. Если с усилителем все в порядке, то педаль провалится и станет мягкой. Еще один способ проверки — осмотр шланга и штуцеров на предмет механических дефектов. Если в автомобиле применяется система вакуумного управления заслонкой рециркуляции воздуха, нужно заглушить ее магистраль. Если машина перестанет глохнуть во время торможения, то разгерметизацию следует искать в системе рециркуляции.

РХХ. Когда водитель убирает ногу с педали акселератора для совершения торможения, закрывается дроссельная заслонка. Воздушный запас в цилиндры идет через байпасный канал в корпусе заслонки. За проходное сечение канала отвечает датчик холостого хода. Если РХХ запаздывает в работе, это может приводить к тому, что автомобиль глохнет во время сброса газа. Среди причин такой неисправности можно выделить износ червячно-анкерного механизма, дефект в цепи управления или поломку электромотора.

Дроссельная заслонка. Байпасные каналы, служащие для впуска воздуха, располагаются в корпусе дроссельного узла. Пыль вместе с парами масла и частью выхлопных газов может оседать и на стенках каналов. Образовавшийся нагар приводит к тому, что сокращается сечение каналов. При сильном загрязнении каналов уменьшение сечения будет приводить к тому, что воздух перестанет поступать в переходных режимах работы мотора. В таких обстоятельствах силовой агрегат может глохнуть не только во время торможения, но и при резком сбросе газа. Решение данной проблемы заключается в снятии и промывке узла. В качестве моющего средства можно применить очиститель карбюратора.