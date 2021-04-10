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Chevrolet анонсировал выпуск первого электрического пикапа

Motor.ru
6 часов назад
Президент концерна GM анонсировал выпуск первого в истории марки Chevrolet пикапа с электрической силовой установкой — им станет модель Silverado, построенная на новой платформе.
Chevrolet анонсировал выпуск первого электрического пикапа
Фото: MotorMotor
Американская компания Chevrolet официально подтвердила разработку первого в своей истории электрического пикапа — он получит название Silverado, однако это не означает, что GM просто заменит двигатель внутреннего сгорания на одноимённой модели текущего поколения на электрическую силовую установку. Электрический «Сильверадо», как и пикап GMC Hummer EV, будет построен на новой модульной платформе Ultium и выпускаться будет там же, где и соплатформенный «Хаммер» — на модернизированном заводе Factory Zero в Детройте. В первом тизере пикапа GM не показал даже его силуэт — только шильдик с названием модели с акцентом на букву Е, традиционно символизирующую электричество.
Из характеристик озвучен только расчётный запас хода на полном заряде батареи — 400 миль, или 644 километра. Электрический Ford F-150 EV, который традиционно считается главным соперником будущего Chevrolet Silverado, как ожидается, на одной зарядке сможет преодолеть на 100 миль меньше. «Chevrolet возьмёт всё то, что покупатели так любят в Silverado, а также многое другое, и сделает из этого электрический пикап, который понравится как частным, так и коммерческим клиентам», — заявил президент General Motors Марк Ройс. И добавил, что продукция завода Factory Zero «изменит мир и отношение людей к электромобилям».
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