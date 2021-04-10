Chevrolet анонсировал выпуск первого электрического пикапа

Из характеристик озвучен только расчётный запас хода на полном заряде батареи — 400 миль, или 644 километра. Электрический Ford
F-150 EV, который традиционно считается главным соперником будущего Chevrolet Silverado
, как ожидается, на одной зарядке сможет преодолеть на 100 миль меньше. «Chevrolet возьмёт всё то, что покупатели так любят в Silverado, а также многое другое, и сделает из этого электрический пикап, который понравится как частным, так и коммерческим клиентам», — заявил президент General Motors
Марк Ройс. И добавил, что продукция завода Factory Zero «изменит мир и отношение людей к электромобилям».