Jaguar привезет в Россию «черный» F-Type

Спорткар Jaguar F-Type 2022 модельного года получит «черную» версию в России под названием R-Dynamic Black. Она построена на базе комплектации R-Dynamic и будет доступна для купе и родстера, но с безальтернативным мотором – 450-сильным V8.

Фото: motor.ru motor.ru

Внешне от стандартного F-Type исполнение отличает дизайн-пакет Black Pack и 20-дюймовые колесные диски Style 5039 с пятью двоенными спицами, выполненные в черном глянцевом цвете. Для кузова доступно три оттенка: черный Santorini Black, серебристый Eiger Grey и красный Firenze Red.

В салоне «двухдверки» установлены два спортивных сиденья с регулировкой в 12 направлениях, обшитые натуральной кожей Windsor. Можно выбрать из двух вариантов отделки: Ebony с контрастной прострочкой Light Oyster либо Mars с прострочкой Flame Red.

Кресла, дверные карты и замшевое покрытие 12,3-дюймовой приборной панели украшены уникальным узором с монограммой. Потолок такого F-Type отделан замшей Ebony, подрулевые лепестки выполнены из матового алюминия, а накладки на пороги украшают подсветка и надпись Jaguar

В России купе и кабриолеты Jaguar F-Type R-Dynamic Black будут доступны с безальтернативным 450-сильным (580 Нм) V8 5.0 и полным приводом, хотя в Европе исполнение предлагают также с двухлитровой «турбочетверкой» мощностью 300 сил (400 Нм) и приводом на задние колеса.

Рублевая цена новинки пока не раскрыта, а в Великобритании стоимость стартует с 64 455 фунтов стерлингов (около 6,9 миллиона рублей по текущему курсу).