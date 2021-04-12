Сколько автомобилисты Москвы тратят на платную парковку

Автомобилисты в Москве не готовы тратиться на платную парковку — такой вывод был сделан на основе опроса. Респонденты высказались о том, во сколько им обходится парковка.

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Более 50% участников опроса высказались за бесплатные парковки. 54% из них считает стоимость платных парковок необоснованно высокой. Согласно исследованию, почти все автомобилисты исправно оплачивают услуги платных парковок, и только 5% сознались в попытках избежать оплаты.

Водители Москвы регулярно сталкиваются со сложностями, связанными с платной паркинга. Бесплатные места возле работы могут найти только 31% опрошенных. 18% регулярно оплачивают услуги стоянки, а еще 16.5% привыкли добираться до места работы без использования личного транспорта.