Дилер продал россиянке новое перекрашенное авто

Одна из российских автолюбительниц столкнулась с довольно неприятной ситуацией. Недавно стало известно, что приобретенный ею в автосалоне новый автомобиль, изначально был покрашен два раза.

Фото: Car.ru Car.ru

Дина Фалилеева, являющаяся героиней телепрограммы «Первая передача» на канале НТВ рассказала, что недавно попала в небольшую аварию на приобретенной в фирменном автодилерском центре машине. После ДТП авто отправили к тому же дилеру, где её купили. Там вскрылось, что транспортное средство было раньше перекрашено.

Согласно подтверждению замеров лакокрасочного покрытия толщиномером, модель была перекрашена в 2 слоя. По заявлению представителей дилерской компании, авто получено в таком виде с завода. Теперь практически невозможно выяснить, почему так получилось.