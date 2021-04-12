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Дилер продал россиянке новое перекрашенное авто

Car.ru
7 часов назад
Одна из российских автолюбительниц столкнулась с довольно неприятной ситуацией. Недавно стало известно, что приобретенный ею в автосалоне новый автомобиль, изначально был покрашен два раза.
Дилер продал россиянке новое перекрашенное авто
Фото: Car.ruCar.ru
Дина Фалилеева, являющаяся героиней телепрограммы «Первая передача» на канале НТВ рассказала, что недавно попала в небольшую аварию на приобретенной в фирменном автодилерском центре машине. После ДТП авто отправили к тому же дилеру, где её купили. Там вскрылось, что транспортное средство было раньше перекрашено.
Согласно подтверждению замеров лакокрасочного покрытия толщиномером, модель была перекрашена в 2 слоя. По заявлению представителей дилерской компании, авто получено в таком виде с завода. Теперь практически невозможно выяснить, почему так получилось.
Этот случай демонстрирует, что в РФ могут обмануть даже покупателей абсолютно новых транспортных средств. Эксперты советуют при осмотре машин пользоваться толщиномером. Если толщина ЛКП превышает 80–170 мкм, следует задуматься о выборе другой машины.
Бортжурнал,НТВ,
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