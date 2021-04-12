Как присадки для топлива и масла могут навредить двигателю

Порой стоит только переступить порог автомобильного магазина, как со всех сторон консультанты предлагают купить популярную продукцию, которая «отличается высоким качеством, служит 100 лет и может превратить любой автомобиль в Ferrari на треке». Жаль, что многие автомобилисты всерьез расценивают такую рекламу и покупают ненужные для их транспортных средств вещи. Чаще всего продавцы в магазинах расхваливают присадки для масла и топлива. По их словам, работа мотора становится лучше, а мощность повышается. На самом деле, такими присадками часто можно не подлечить, а убить силовую установку. Рассмотрим, почему «чудодейственные составы» в красивых баночках часто становятся причиной гибели мотора.

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В автомобильных магазинах сейчас в достатке различных присадок, которые добавляются в топливо или масло. Одни средства, по заверению производителей, могут очищать мотор от отложений и делать его новым. Другие отвечают за обслуживание цилиндро-поршневой группы. В результате добавления таких составов, у силовых агрегатов повышается мощность и снижается расход топлива. Но что происходит с мотором на самом деле?

Начать стоит с присадок , которые призваны очищать топливную систему от отложений. Заметим, что они действительно показывают эффективность. Но грязь, которая накапливалась в моторе с годами, просто так испариться не может. Она начинает ходить по топливопроводу и может добраться до форсунок. Если твердые частицы попадут в форсунку, они моментально повредят рабочую поверхность. Если дефект будет слишком сильным, может пострадать герметичность системы. Есть и другой исход — грязь просто забьет форсунки. Из-за этого снизится давление, будет плохо распыляться топливо, а на самой форсунке образуется налет. В результате устройство будет не распылять топливо, а просто лить его. Не секрет, что такая технология образования топливовоздушной смеси будет сопровождаться повышенным расходом горючего. В худшем случае можно довести проблему до детонации, выходу из строя датчика кислорода или проблемам с нейтрализатором.

Последний внутри содержит большое количество сот, которые от мусора могут забиваться. Если в системе будет слишком много грязи, есть риск разрушения нейтрализатора. Если этот элемент перестанет выполнять свои прямые функции, вся грязь начнет засасываться в цилиндры. А это, опять же, приведет к образованию задиров на стенках. Такими нехитрыми способами можно довести силовую установку до капитального ремонта. Если в топливной системе уже есть проблемы, связанные с загрязнением, ситуация может усугубиться при добавлении присадок. Они станут окончательной причиной поломки мотора.

Но даже такие неприятные последствия не являются единственными. Присадки, которые по описанию способны увеличивать октановое число топлива, тоже не являются безобидными. Агрессивный состав способен проедать уплотнители из резины в топливной системе. Если не устранить проблему вовремя. Это приведет к образованию подтеков и последствия могут быть самыми неприятными. Хватит всего одной искры, чтобы вспыхнуло место подтека, а вместе с ним и все транспортное средство.

Не все так однозначно и с теми составами, которые добавляются в масло. Они могут вступать в противоборство с теми присадками , которые используются еще производителем. Поэтому в жаркую погоду такое средство может стать катализатором химических изменений состава. Масло превратится в черную вязкую жижу, которая внешне напоминает гудрон. Понятно, что о сохранении первоначальных свойств не идет и речи. Двигатель в таком случае автоматически отправляется на капитальный ремонт.