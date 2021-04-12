Как присадки для топлива и масла могут навредить двигателю

Порой стоит только переступить порог автомобильного магазина, как со всех сторон консультанты предлагают купить популярную продукцию, которая «отличается высоким качеством, служит 100 лет и может превратить любой автомобиль в Ferrari
на треке». Жаль, что многие автомобилисты всерьез расценивают такую рекламу и покупают ненужные для их транспортных средств вещи. Чаще всего продавцы в магазинах расхваливают присадки для масла и топлива. По их словам, работа мотора становится лучше, а мощность повышается. На самом деле, такими присадками часто можно не подлечить, а убить силовую установку. Рассмотрим, почему «чудодейственные составы» в красивых баночках часто становятся причиной гибели мотора.